В СУХУМЕ СОЗДАНО ЧЕТЫРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОСТА ГАИ

Сухум. 3 апреля 2020. Абхазия-Информ. Со 2 по 20 апреля в целях профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения соблюдения режима чрезвычайного положения в Сухуме организованы четыре поста, на которых задействованы сотрудники центрального аппарата МВД, УВД по г. Сухум и ОВД по Сухумскому району.

Как сообщает пресс-служба МВД, «дислокация выездных нарядов обозначена на пересечении улиц Ардзинба – Лакоба - Акиртава (Красный мост); пересечении улиц Аиааира – Харания - Адлейба (поворот на микрорайон «Маяк»); пересечении улиц Эшба и Гумистинская (поворот на «Новый район»), а также на посту ДПС ГАИ "Маяк" по улице Братьев Эзугбая.