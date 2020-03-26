В СУХУМЕ СОЗДАНО ЧЕТЫРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОСТА ГАИ
Сухум. 3 апреля 2020. Абхазия-Информ. Со 2 по 20 апреля в целях профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения соблюдения режима чрезвычайного положения в Сухуме организованы четыре поста, на которых задействованы сотрудники центрального аппарата МВД, УВД по г. Сухум и ОВД по Сухумскому району.
Как сообщает пресс-служба МВД, «дислокация выездных нарядов обозначена на пересечении улиц Ардзинба – Лакоба - Акиртава (Красный мост); пересечении улиц Аиааира – Харания - Адлейба (поворот на микрорайон «Маяк»); пересечении улиц Эшба и Гумистинская (поворот на «Новый район»), а также на посту ДПС ГАИ "Маяк" по улице Братьев Эзугбая.
На посту, дислоцированном на пересечении улиц Эшба и Гумистинская, силами личного состава медико-санитарной части управления тылового обеспечения МВД осуществляется дежурство медицинских работников, которые измеряют температуру тела граждан, передвигающихся через данный пост на автотранспорте, консультируют людей по вопросам применения мер индивидуальной защиты, дезинфекции и предупредительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
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