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Абхазия Информ

ПОЧТИ 50 МЛН РУБЛЕЙ СОСТАВИЛИ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ПОМОЩЬ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 03 апреля 2020 16:23
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Сухум. 3 апреля 2020. Абхазия-Информ. Почти 50 млн рублей составили добровольные пожертвования в помощь Абхазии

Московская Абхазская диаспора собрала более 6,5 млн рублей. Движение предпринимателей Абхазии «Мы вместе» собрало более 42,7 млн рублей. Эти средства направляются на приобретение медикаментов и медоборудования для Абхазии в целях защиты населения республики от коронавирусной инфекции.

На сайте Движения «Мы вместе» можно ознакомиться не только со списком поступлений, но и с тем, на что конкретно направляются собранные средства. https://mi-vmeste.org.

Список пожертвований МАД можно посмотреть по ссылке: http://abkhazmoscow.ru/novosti/spisok-pozhertvovanij-na-borbu-s-koronavirusnoj-infekcziej-covid-19-v-abxazii

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 03 апреля 2020 16:30

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