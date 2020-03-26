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Абхазия Информ

В ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ РА ОТ КОРОНАВИРУСА СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ТРЕНИНГ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

Новости Понедельник, 06 апреля 2020 14:22
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В ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ РА ОТ КОРОНАВИРУСА СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ТРЕНИНГ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

Сухум. 6 апреля 2020. Абхазия-Информ. В понедельник 6 апреля в оперативном штабе по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции состоялся очередной тренинг для лаборантов и медицинских сестер районных медучреждений. Его тема – подробный инструктаж медперсонала о правилах безопасности работы с зараженными инфекцией COVID-19, а также детальное обучение забору биологического материала у потенциальных инфицированных. Тренинг провели члены оперативного штаба, главный санитарный врач г. Сухум Алла Беляева и заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПИТ Алиса Матуа.

Как отметил член оперативного штаба, заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Алхас Конджария, в республике уже есть подготовленные к приему пациентов с коронавирусом бригады медиков. Однако, несмотря на отсутствие в Абхазии на данный момент больных коронавирусом, привлекаются дополнительные силы, чтобы система здравоохранения была подготовленной к любому развитию ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и социального обеспечения РА

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 06 апреля 2020 14:26

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