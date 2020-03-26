АСЛАН БЖАНИЯ ПОБЛАГОДАРИЛ МЕДИКОВ И РАБОТНИКОВ ВСЕХ СЛУЖБ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА
Сухум. 6 апреля 2020. Абхазия-Информ. Сегодня избранный президент Аслан Бжания провел встречи с избранным вице-президентом Бадрой Гунба, исполняющим обязанности секретаря совета безопасности Бесланом Квициния, министром здравоохранения и социального обеспечения Тамазом Цахнакия и министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния.
На встречах обсуждалась ситуация, сложившаяся в Абхазии в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Руководители министерство доложили избранному президенту о предпринимаемых мерах по противодействию распространению в Абхазии опасного заболевания.
Аслан Бжания поблагодарил медицинский персонал, работников всех служб, задействованных в обеспечении жизнедеятельности граждан в условиях карантина.
Последнее от
- РОССИЯ ПРИОСТАНОВИЛА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ
- СЕГОДНЯ У ИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
- ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПРИЗЫВАЕТ НАСЕЛЕНИЕ СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
- ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН ВЫДЕЛИТ 500 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ НА БОРЬБУ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА В АБХАЗИИ
- ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: «НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В АБХАЗИИ НЕ ВЫЯВЛЕНО НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ"