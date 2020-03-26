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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОБЛАГОДАРИЛ МЕДИКОВ И РАБОТНИКОВ ВСЕХ СЛУЖБ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА

Новости Понедельник, 06 апреля 2020 13:53
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Сухум. 6 апреля 2020. Абхазия-Информ. Сегодня избранный президент Аслан Бжания провел встречи с избранным вице-президентом Бадрой Гунба, исполняющим обязанности секретаря совета безопасности Бесланом Квициния, министром здравоохранения и социального обеспечения Тамазом Цахнакия и министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния.

На встречах обсуждалась ситуация, сложившаяся в Абхазии в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Руководители министерство доложили избранному президенту о предпринимаемых мерах по противодействию распространению в Абхазии опасного заболевания.

Аслан Бжания поблагодарил медицинский персонал, работников всех служб, задействованных в обеспечении жизнедеятельности граждан в условиях карантина.

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Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 06 апреля 2020 14:15

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