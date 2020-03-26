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Абхазия Информ

СЕГОДНЯ У ИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Новости Понедельник, 06 апреля 2020 13:37
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СЕГОДНЯ У ИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Сухум. 6 апреля 2020. Абхазия-Информ. Сегодня у избранного президента Аслана Бжания день рождения. Его поздравляют родные, близкие, друзья, политические соратники.

***

Республиканская общественная организация «Апсадгьыл»:

«Аслан Георгиевич, примите наши искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Вам пришлось пройти сложный политический путь, но это не сломило Вас. Вы всегда верили в силу правды и делали все, чтобы она восторжествовала.

Желаем Вам дальнейших политических побед и воплощения всех задуманных целей на благо народа Абхазии.

Пусть поддержка семьи, друзей и коллег поможет Вам в осуществлении намеченных целей. Пусть и в дальнейшем Вам сопутствует удача и везение!

Будьте здоровы! С днем рождения!»

***

Политсовет партии «Народный фронт Абхазии»: поздравляет избранного президента

"Уважаемый Аслан Георгиевич!

Благодаря вашей целеустремлённости и работоспособности, Вы снискали заслуженный авторитет среди коллег и единомышленников. Ваша политическая воля, неиссякаемая энергия и профессионализм заслуживают искреннего уважения.

Мы желаем Вам дальнейших успехов в Вашей плодотворной деятельности на посту Президента нашей страны! Мы верим в то, что результаты Ваших созидательных усилий ощутит на себе каждый житель Республики Абхазия.

Вам многое предстоит сделать, и мы уверены, что благодаря Вашей активной, честной и принципиальной работе, Вы сможете реализовать все, что задумано. Пусть рядом с Вами всегда будут только верные и надежные люди.

Мы искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений во имя дальнейшего процветания Республики Абхазия! Душевных вам сил и неиссякаемой энергии для новых свершений!"

Много поздравлений опубликовано в социальных сетях.

«Абхазия-Информ» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Аслану Георгиевичу крепкого здоровья и успехов.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 06 апреля 2020 13:42

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