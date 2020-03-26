Сухум. 6 апреля 2020. Абхазия-Информ . Сегодня у избранного президента Аслана Бжания день рождения. Его поздравляют родные, близкие, друзья, политические соратники.

«Аслан Георгиевич, примите наши искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Вам пришлось пройти сложный политический путь, но это не сломило Вас. Вы всегда верили в силу правды и делали все, чтобы она восторжествовала.

Желаем Вам дальнейших политических побед и воплощения всех задуманных целей на благо народа Абхазии.

Пусть поддержка семьи, друзей и коллег поможет Вам в осуществлении намеченных целей. Пусть и в дальнейшем Вам сопутствует удача и везение!

Будьте здоровы! С днем рождения!»

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Политсовет партии «Народный фронт Абхазии»: поздравляет избранного президента

"Уважаемый Аслан Георгиевич!

Благодаря вашей целеустремлённости и работоспособности, Вы снискали заслуженный авторитет среди коллег и единомышленников. Ваша политическая воля, неиссякаемая энергия и профессионализм заслуживают искреннего уважения.

Мы желаем Вам дальнейших успехов в Вашей плодотворной деятельности на посту Президента нашей страны! Мы верим в то, что результаты Ваших созидательных усилий ощутит на себе каждый житель Республики Абхазия.

Вам многое предстоит сделать, и мы уверены, что благодаря Вашей активной, честной и принципиальной работе, Вы сможете реализовать все, что задумано. Пусть рядом с Вами всегда будут только верные и надежные люди.

Мы искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений во имя дальнейшего процветания Республики Абхазия! Душевных вам сил и неиссякаемой энергии для новых свершений!"

Много поздравлений опубликовано в социальных сетях.

«Абхазия-Информ» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Аслану Георгиевичу крепкого здоровья и успехов.