ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПРИЗЫВАЕТ НАСЕЛЕНИЕ СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Сухум. 5 апреля 2020. Абхазия-Информ. «За прошедшие сутки прошли лабораторную диагностику на выявление коронавирусной инфекции пять человек. Ни у одного пациента коронавирус не был выявлен». Об этом сообщает Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции.

В едином колл-центре за последние сутки было обработано более 100 звонков.

На сегодняшний день в Абхазии коронавирус не выявлен, но, несмотря на это, необходимо продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения.