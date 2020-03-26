ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПРИЗЫВАЕТ НАСЕЛЕНИЕ СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Сухум. 5 апреля 2020. Абхазия-Информ. «За прошедшие сутки прошли лабораторную диагностику на выявление коронавирусной инфекции пять человек. Ни у одного пациента коронавирус не был выявлен». Об этом сообщает Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции.
В едином колл-центре за последние сутки было обработано более 100 звонков.
На сегодняшний день в Абхазии коронавирус не выявлен, но, несмотря на это, необходимо продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения.
«Мы понимаем, что находиться в самоизоляции достаточно сложно. Но, к сожалению, к нам поступает информация о том, что некоторые люди нарушают введенный режим чрезвычайного положения. В очередной раз призываем вас соблюдать режим самоизоляции и не покидать свои дома без острой необходимости. Хотим заверить вас в том, что все необходимые меры принимаются, но все они будут неэффективны, если каждый из вас не будет соблюдать меры безопасности», - обращается к населению оперативный штаб при Минздраве.
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