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Абхазия Информ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН ВЫДЕЛИТ 500 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ НА БОРЬБУ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА В АБХАЗИИ

Новости Воскресенье, 05 апреля 2020 11:35
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН ВЫДЕЛИТ 500 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ НА БОРЬБУ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА В АБХАЗИИ

Сухум. 5 апреля 2020. Абхазия-Информ. 3 апреля министр иностранных дел Абхазии Даур Кове провел онлайн-конференцию с представителями международных неправительственных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Абхазия.

Глава МИД поблагодарил участников встречи за уже оказанную помощь республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Даур Кове подчеркнул, что, несмотря на тот факт, что в Абхазии на данный момент не выявлено случаев заболевания COVID-19, меры по нераспространению вируса продолжают предприниматься. Он выразил надежду на то, что международные организации также продолжат оказание помощи Абхазии.

В свою очередь представители международных неправительственных организаций со своей стороны уверили министра в готовности оказать всевозможную поддержку республике.

Менеджер по проектам Программы Развития ООН (UNDP) Федерика Диспенса сообщила министру о том, что UNDP выделило 500 тысяч долларов на борьбу с распространением вируса в Абхазии.

Представитель  Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) сообщил, что организация передаст министерству здравоохранения Абхазии 11 ранцевых опрыскивателей для дезинфекции. Кроме того в  FAO занимаются поиском спиртосодержащих жидкостей с целью доставки их в Абхазию для изготовления дезинфицирующих средств.

Организация HALO Trust готова предоставить 11 машин скорой помощи, а в случае осложнения ситуации, выделит специальную тяжелую технику с водителями.

В онлайн-конференции приняли участие и представители Всемирной организации здоровья, прибывшие в Абхазию для совместной работы с местными экспертами и специалистами в области здравоохранения и оказания им практической помощи.

http://mfaapsny.org/ru/allnews/news/visits/o-vstreche-s-predstavitelyami-mezhdunarodnykh-nepravitelstvennykh-organizatsiy1/

Прочитано 5 раз Последнее изменение Воскресенье, 05 апреля 2020 11:52

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