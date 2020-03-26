ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: «НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В АБХАЗИИ НЕ ВЫЯВЛЕНО НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ"

Сухум. 4 апреля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции продолжает информировать о ситуации в республике:

«Ситуация на 4 апреля следующая:

- в инфекционную больницу города Сухум за сутки обратился 1 человек, которому был поставлен диагноз ОРВИ;

- в Центральную районную больницу г. Гудаута поступило два пациента. Коронавирусная инфекция у них не выявлена;

- в едином колл-центре за последние сутки было обработано более 150 звонков.

На сегодняшний день в Абхазии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, но, несмотря на это, необходимо продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости. Только так возможно предупредить распространение инфекции на территории Абхазии.

Рассчитываем на вашу сознательность. От ваших действий зависит здоровье и жизнь окружающих вас людей».