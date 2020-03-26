ДЖАНСУХ НАНБА: ЗАРПЛАТЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ БУДУТ ВЫПЛАЧЕНЫ В СРОК И В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Говоря о заработной плате и социальных выплатах нашим гражданам, министр финансов сообщил, что все они будут выплачены в срок и в полном объеме.

«Сложившая ситуация негативно отразилась на поступлениях в бюджет – они резко сократились. Несмотря на это, правительство во главе с исполняющим обязанности президента Валерием Бганба, оперативно принимаются меры по ликвидации каких-то сбоев и проблем», – подчеркнул Джансух Нанба.

Он отметил, что в связи с введением Чрезвычайного положения в нашей стране, правительство столкнулось с определёнными проблемами и сложностями.

Он пояснил, что для этого пришлось переориентировать расходную часть бюджета именно на такие расходы и во вторую очередь – на финансирование масштабной компанией по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В рамках таких решений, исполняющим обязанности президента даны четкие указания всем бюджетным организациям не тратить бюджетные средства на другие цели. Это позволит сконсолидировать финансовые ресурсы и направить их на первостепенные задачи.

Джансух Нанба напомнил, что правительство переведено в особой режим работы: ряд министерств и ведомств фактически распущены по домам и находятся на карантине.

«Это позволит нам сэкономить определённые средства и направить их на обеспечение первостепенных обязательств, которые сегодня важны для нас – это зарплата, все что связано с системой здравоохранения и бесперебойное финансовое обеспечение силовых структур, которые в эти дни активно работают. Предпринимаются все шаги, чтобы этот тяжелый период, который сложился в нашей стране, мы прошли достаточно безболезненно», – подчеркнул Нанба.

Он сообщил, что правительство рассматривает различные варианты исхода событий – есть оптимистические и есть пессимистические сценарии.

«Если эта ситуация закончится у нас в течение одного-двух месяцев, то мы достаточно оперативно сможем выйти из экономического спада с минимальными потерями. Но если ситуация затянется на более длительный период – нам придется пересматривать бюджет на уровне законодательной ветви власти и секвестрировать расходную часть бюджета», – констатировал министр финансов.

Говоря о финансовой помощи Российской Федерации, он подчеркнул, что она поступает в полном объеме и в установленные сроки.

«Были небольшие задержки в начале года связанные с организационными изменениями в самом правительстве РФ, но все эти проблемы на данном этапе уже улажены и финансовая помощь поступает во время и в срок. Это позволяет нам говорить, что все обязательства связанные с российской помощью будут нами выполнены в срок», – сообщил Джансух Нанба.

Отдельно он остановился на деятельности сообщества предпринимателей, которые проявили инициативу и вызвались финансово помочь государству в борьбе с коронавирусом.

«От лица правительства и себя лично хотел бы их поблагодарить за вклад в борьбу с инфекцией и понимание ситуации. Никто никого не обязывал и не заставлял – это их личная инициатива, которая с нашей стороны была поддержана», – подчеркнул министр финансов.

Он напомнил, что вся информация по поступлению и расходованию средств» которые накапливаются на счету движения «Мы вместе», можно видеть онлайн. «Все прозрачно и самое главное – это очень эффективные расходы, которые позволяют нашу систему здравоохранения обеспечить именно теми препаратами и системами ИВЛ в первую очередь, и другими медицинскими изделиями, которые необходимы нам сегодня. Огромное спасибо предпринимателям и я уверен, что именно такие моменты нашей жизни, дают нам полагать, что мы все вместе справимся со всеми проблемами которые встанут перед нами», - сказал в заключение Джансух Нанба.