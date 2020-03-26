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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ НЕТ ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, СООБЩАЕТ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Новости Пятница, 03 апреля 2020 19:06
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Сухум. 3 апреля 2020. Абхазия-Информ. В Абхазии нет выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по защите населения республики от коронавирусной инфекции, распространенном 3 апреля.

За сутки 9 человек прошли тест на коронавирус, у всех у них результат отрицательный. В инфекционную больницу города Сухум за сутки обратилось 5 человек. Всем им выставлен диагноз ОРВИ.

В Центральную районную больницу г. Гудаута никто не поступал.

Единый колл-центр за последние сутки обработал более 200 звонков.

Оперативный штаб по защите населения республики от коронавирусной инфекции благодарит население за понимание и в очередной раз призывает всех соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 03 апреля 2020 19:11

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