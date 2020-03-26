В АБХАЗИИ НЕТ ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, СООБЩАЕТ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ
Сухум. 3 апреля 2020. Абхазия-Информ. В Абхазии нет выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по защите населения республики от коронавирусной инфекции, распространенном 3 апреля.
За сутки 9 человек прошли тест на коронавирус, у всех у них результат отрицательный. В инфекционную больницу города Сухум за сутки обратилось 5 человек. Всем им выставлен диагноз ОРВИ.
В Центральную районную больницу г. Гудаута никто не поступал.
Единый колл-центр за последние сутки обработал более 200 звонков.
Оперативный штаб по защите населения республики от коронавирусной инфекции благодарит население за понимание и в очередной раз призывает всех соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
Последнее от
- БЕСЛАН БАРАТЕЛИЯ: БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РАБОТАЕТ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ И ОБЕСПЕЧЕНА НАЛИЧНОСТЬЮ
- ПОЧТИ 50 МЛН РУБЛЕЙ СОСТАВИЛИ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ПОМОЩЬ АБХАЗИИ
- В СУХУМЕ СОЗДАНО ЧЕТЫРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОСТА ГАИ
- АЛХАС ДЖИНДЖОЛИЯ: МЕРЫ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, ДАДУТ РЕЗУЛЬТАТ ПРИ НАШЕЙ ОБЩЕЙ ПОДДЕРЖКЕ
- ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ