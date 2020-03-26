ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: В ГУДАУТСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ НАХОДЯТСЯ ДВА ПАЦИЕНТА С ПОДОЗРЕНИЕМ НА КОРОНАВИРУС
Сухум. 6 апреля 2020. Абхазия-Информ. «За прошедшие стуки лабораторную диагностику на выявление коронавирусной инфекции прошел один человек. Коронавирус выявлен не был. В Центральной районной больнице города Гудаута находятся два пациента с подозрением на коронавирус», - сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса и обещает информировать о результатах анализов этих пациентов..
Единым колл-центром за последние сутки обработано более 200 звонков.
Оперативный штаб призывает всех граждан соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
https://drive.google.com/file/d/1INn8VVRdFPL1lPPyX5a8fN7hzmEQkfQB/view?usp=drivesdk
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