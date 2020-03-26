С 1 АПРЕЛЯ ПРИ МАД РАБОТАЕТ ШТАБ ПОМОЩИ АБХАЗИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА
Сухум. 6 апреля 2020. Абхазия-Информ. При общественной организации «Московская Абхазская Диаспора» (МАД) с 1 апреля работает Штаб помощи Абхазии по предупреждению и борьбе с распространением вируса COVID-19.
Основная цель работы Штаба - поиск и приобретение медицинского оборудования, проведение переговоров с поставщиками, заключение контрактов, осуществление закупок, оформление разрешительных документов на вывоз и организация доставки всего перечня необходимого согласно списку, предоставленному Минздравом Абхазии.
Штаб работает во взаимодействии с представителями движения предпринимателей Абхазии «Мы вместе» и в координации с Минздравом и Оперативным штабом РА по защите населения от короновирусной инфекции.
В состав Штаба, возглавляемого членом правления МАД Бесланом Шакая, входят:
- Беслан Агрба - председатель правления МАД.
- Руслан Хагба - заместитель председателя правления.
- Даур Барганджия - исполнительный директор МАД.
- Барчан - член правления МАД.
- Дмитрий Хашба - член правления МАД.
- Нара Папба - координатор МАД
- Валерий Кобахия - член правления МАД.
Штабу также помогают Агрба Саид, Корсая Инал, Чкадуа Арина (верстка и дизайн информационных материалов).
Как сообщает пресс-служба МАД, «первостепенная задача Штаба - выработать механизм поиска и закупки качественного медицинского оборудования и средств личной защиты. Весь перечень необходимых принадлежностей на сегодняшний день является высоко-дефицитным, что вызывает немало сложностей в решении вопросов закупки. Сотрудники Штаба в круглосуточном режиме и без выходных ведут переговоры и отрабатывают каналы поставок».
Большую помощь Штабу по вопросам закупаемого медоборудования оказывает Ассоциация врачей Абхазии в Москве.
«Давайте подумаем о наших родственниках, о детях, в которых наше будущее, о старших, кто дал нам жизнь. Московская Абхазская Диаспора выражает глубокую надежду на то, что эта благотворительная акция найдет отклик в сердцах каждого неравнодушного к судьбе Абхазии», - сказал руководитель Штаба Беслан Шакая.
Кроме того, одной из функций Штаба является мобилизация финансовых ресурсов и информационное сопровождение деятельности команды Штаба.
По данным на 6 апреля силами членов МАД было собрано 6 млн 981 тыс. рублей.
42 млн 715 тыс. руб. собрано Движением «Мы вместе».
Эти средства дали возможность приобрести большую партию необходимого медицинского оборудования – тест-системы ПЦР, электрокардиографы, пульсоксиметры, дефибрилляторы, вакуумные аспираторы, комплекты защиты, защитные очки, перчатки, медицинские и респираторные маски, а также 21 аппарат ИВЛ.
Приобретаемое медоборудование и расходные материалы направляются в адрес Минздрава Абхазии для доукомплектации больниц, в первую очередь, аппаратами искусственной вентиляции легких, а также средствами личной защиты для медицинского персонала.
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