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Абхазия Информ

С 1 АПРЕЛЯ ПРИ МАД РАБОТАЕТ ШТАБ ПОМОЩИ АБХАЗИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА

Новости Понедельник, 06 апреля 2020 20:15
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С 1 АПРЕЛЯ ПРИ МАД РАБОТАЕТ ШТАБ ПОМОЩИ АБХАЗИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА

Сухум. 6 апреля 2020. Абхазия-Информ. При общественной организации «Московская Абхазская Диаспора» (МАД) с 1 апреля работает Штаб помощи Абхазии по предупреждению и борьбе с распространением вируса COVID-19.

Основная цель работы Штаба - поиск и приобретение медицинского оборудования, проведение переговоров с поставщиками, заключение контрактов, осуществление закупок, оформление разрешительных документов на вывоз и организация доставки всего перечня необходимого согласно списку, предоставленному Минздравом Абхазии.

Штаб работает во взаимодействии с представителями движения предпринимателей Абхазии «Мы вместе» и в координации с Минздравом и Оперативным штабом РА по защите населения от короновирусной инфекции.

В состав Штаба, возглавляемого членом правления МАД Бесланом Шакая, входят:

  • Беслан Агрба - председатель правления МАД.
  • Руслан Хагба - заместитель председателя правления.
  • Даур Барганджия - исполнительный директор МАД.
  • Барчан - член правления МАД.
  • Дмитрий Хашба - член правления МАД.
  • Нара Папба - координатор МАД
  • Валерий Кобахия - член правления МАД.

Штабу также помогают Агрба Саид, Корсая Инал, Чкадуа Арина (верстка и дизайн информационных материалов).

Как сообщает пресс-служба МАД, «первостепенная задача Штаба - выработать механизм поиска и закупки качественного медицинского оборудования и средств личной защиты. Весь перечень необходимых принадлежностей на сегодняшний день является высоко-дефицитным, что вызывает немало сложностей в решении вопросов закупки. Сотрудники Штаба в круглосуточном режиме и без выходных ведут переговоры и отрабатывают каналы поставок».

Большую помощь Штабу по вопросам закупаемого медоборудования оказывает Ассоциация врачей Абхазии в Москве.

«Давайте подумаем о наших родственниках, о детях, в которых наше будущее, о старших, кто дал нам жизнь. Московская Абхазская Диаспора выражает глубокую надежду на то, что эта благотворительная акция найдет отклик в сердцах каждого неравнодушного к судьбе Абхазии», - сказал руководитель Штаба Беслан Шакая.

Кроме того, одной из функций Штаба является мобилизация финансовых ресурсов и информационное сопровождение деятельности команды Штаба.

По данным на 6 апреля силами членов МАД было собрано 6 млн 981 тыс. рублей.

42 млн 715 тыс. руб. собрано Движением «Мы вместе».

Эти средства дали возможность приобрести большую партию необходимого медицинского оборудования – тест-системы ПЦР, электрокардиографы, пульсоксиметры, дефибрилляторы, вакуумные аспираторы, комплекты защиты, защитные очки, перчатки, медицинские и респираторные маски, а также 21 аппарат ИВЛ.

Приобретаемое медоборудование и расходные материалы направляются в адрес Минздрава Абхазии для доукомплектации больниц, в первую очередь, аппаратами искусственной вентиляции легких, а также средствами личной защиты для медицинского персонала.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 06 апреля 2020 20:17

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