ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ПО РЕКЕ ПСОУ БУДЕТ ЗАКРЫТА ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН С 8 ПО 20 АПРЕЛЯ
Сухум. 7 апреля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о закрытии государственной границы по реке Псоу для всех категорий граждан с 00 часов 00 минут 8 апреля 2020 года по 20 апреля.
В документе говорится:
1. Внести в Распоряжение и.о. Президента Республики Абхазия «О мерах по реализации Указа и.о. Президента Республики Абхазия «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия» от 27 марта 2020 года, № 132-рп (с изменением от 28 марта 2020 года, № 133-рп) следующие изменения:
1) пункт 7 исключить;
2) пункт 8 изложить в новой редакции:
8. Ограничить с 00 часов 00 минут 8 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года въезд в Республику Абхазия всех категорий граждан через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе, за исключением:
- работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;
- водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки».
2. Службе государственной безопасности Республики Абхазия и Государственному таможенному комитету Республики Абхазия обеспечить исполнение требований, установленных пунктом 1 настоящего Распоряжения.
3. Министерству иностранных дел Республики Абхазия в порядке, установленном Соглашением между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу от 17 сентября 2010 года, проинформировать Российскую сторону об ограничительных мерах, указанных в пункте 1 настоящего Распоряжения».
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