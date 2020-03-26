ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ПО РЕКЕ ПСОУ БУДЕТ ЗАКРЫТА ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН С 8 ПО 20 АПРЕЛЯ

Сухум. 7 апреля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о закрытии государственной границы по реке Псоу для всех категорий граждан с 00 часов 00 минут 8 апреля 2020 года по 20 апреля.

В документе говорится:

1. Внести в Распоряжение и.о. Президента Республики Абхазия «О мерах по реализации Указа и.о. Президента Республики Абхазия «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия» от 27 марта 2020 года, № 132-рп (с изменением от 28 марта 2020 года, № 133-рп) следующие изменения: