В АБХАЗИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПЕРВЫЙ ЗАРАЗИВШИЙСЯ КОРОНАВИРУСОМ
Новости Вторник, 07 апреля 2020 18:07
Сухум. 7 апреля 2020. Абхазия-Информ. Первый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвержден на территории Абхазии, сообщила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.
Подробности будут сообщены оперативным штабом по защите населения от коронавирусной инфекцией.
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