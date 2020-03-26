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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПЕРВЫЙ ЗАРАЗИВШИЙСЯ КОРОНАВИРУСОМ

Новости Вторник, 07 апреля 2020 18:07
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Сухум. 7 апреля 2020. Абхазия-Информ. Первый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвержден на территории Абхазии, сообщила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

Подробности будут сообщены оперативным штабом по защите населения от коронавирусной инфекцией.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 07 апреля 2020 18:13

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