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Абхазия Информ

ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: ИЗ 18 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ У ОДНОГО ВЫЯВЛЕН КОРОНАВИРУС

Новости Вторник, 07 апреля 2020 20:39
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ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: ИЗ 18 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ У ОДНОГО ВЫЯВЛЕН КОРОНАВИРУС

Сухум. 7 апреля 2020. Абхазия-Информ. «Из 18 пациентов, которые были протестированы в баклаборатории на наличие коронавирусной инфекции, у 17 человек результат отрицательный, у одного - положительный. Речь идет о больном, который поступил вчера в Гудаутскую ЦРБ с симптомами острого респираторного заболевания схожего с короновирусной инфекцией. Лабораторно подтвердилось наличие у него коронавируса. Состояние данного пациента на сегодняшний день расценивается как относительно удовлетворительное. Он получает весь курс противовирусной терапии, утвержденный в соответствии с Минздравом и рекомендациями ВОЗ». Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения и соцобеспечения Тамаз Цахнакия.

По словам министра, данный положительный результат был ожидаем, «поскольку был очень высокий процент пересечения государственной границы с разных регионов РФ, прежде всего с г. Москвы, где сегодня отмечается рост числа инфицированных короновирусной инфекцией». .

Минздрав неоднократно предупреждал о необходимости принятия очень жестких мер, о недопустимости выходить из дому без крайней на то нужды, опасности скопления большого количества людей и пр.

«Выходить только по крайней необходимости: в аптеки, магазины, больницы при наличии соответствующих показаний. Очень важно, я еще раз обращаюсь ко всем, сохранять режим самоизоляции», - сказал Цахнакия.  

Он сослался на экспертные оценки Роспотребнадзора и ВОЗ, согласно которым до конца апреля рост заболеваемости будет прогрессировать..

Министр также сообщил о том, что исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал распоряжение о дополнительных мерах по недопущению распространения коронавируса. С 00 часов 8 апреля будет закрыта абхазо-российская граница по реке Псоу для всех категорий граждан.

«Эти меры крайне необходимы, поскольку мы видим ситуацию, складывающуюся на сопредельных с Абхазией территориях. Мы должны предпринять все необходимые меры, чтобы не допустить распространения инфекции в нашей стране. Соответствующие государственные структуры проводят необходимые мероприятия по локализации очага инфекции, и эти мероприятия будут продолжаться весь период карантина», - сказал Тамаз Цахнакия.

Он обратился ко всем жителям Абхазии строго выполнять рекомендации Минздрава и межведомственного оперативного штаба по защите населения республики от коронавирусной инфекции.

 https://drive.google.com/file/d/1IkyNF3f9o2OWFTdTzCrKxYmdmC_v8D8k/view?usp=drivesdk

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 07 апреля 2020 20:46

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