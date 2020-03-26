У МАЛЬЧИКА, СКОНЧАВШЕГОСЯ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ВЗЯЛИ АНАЛИЗ НА КОРОНАВИРУС

Сухум. 8 апреля 2020. Абхазия-Информ. В ночь с 7 на 8 апреля 2020 года в 00:10 часов в Республиканскую больницу поступил гражданин 2005 года рождения. Пациент был доставлен в лечебное учреждение в крайне тяжелом состоянии с явлениями полиорганной недостаточности, сразу был госпитализирован в реанимационное отделение, где, несмотря на проводимую в течение часа экстренную терапию, к сожалению, скончался. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Ранее, 3 апреля пациент был доставлен в Детскую республиканскую больницу с предварительным диагнозом «кишечная инфекция» без признаков ОРВИ. Состояние пациента было стабилизировано, и 5 апреля он был отправлен на амбулаторное лечение под наблюдением участкового педиатра. Следует отметить, что данный пациент был инвалидом детства с хроническими заболеваниями, длительное время находился на постельном режиме.

Учитывая эпидемиологическую обстановку в республике, у мальчика был взят анализ на COVID-19. После получения результата анализа оперативный штаб сообщит о нем.