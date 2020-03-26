ВАЛЕРИЙ БГАНБА: «НАШИ НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ, ОТСУТСТВИЕ ГРАЖДАНСКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К БОЛЬШОЙ БЕДЕ».

Деятельность руководства страны, правительства, самоотверженная работа сотен и тысяч людей, медиков, пограничников, сотрудников милиции, санитарных врачей, волонтёров и многих других позволила нам до сегодняшнего дня не допускать распространение коронавируса в нашей стране, хотя эпидемия бушевала во всех соседних странах.

Сегодня мы вступили в новую фазу противодействия эпидемии. Эта фаза более сложная, более тяжелая. Надо сделать все возможное для того, чтобы остановить болезнь в своём очаге, не допустить его распространения по нашей стране и ,конечно же, обеспечить лечение больных. Благодаря принятым правительством мерам, благодаря помощи нашего бизнеса мы имеем и продолжаем приобретать медицинское оборудование, медикаменты, всё, что необходимо для лечения наших граждан. Государство примет и серьёзные организационные меры, которые дадут возможность ограничить распространенкоронавируса.

Но главная задача в борьбе против распространения эпидемии лежит на вас, дорогие друзья. Вы должны сохранить себя, свою семью, своих друзей. Все это можно сделать одним способом – не выходить на улицу без надобности, выполнять всё, о чем просят медицинские работники. Наши недисциплинированность, отсутствие гражданской сознательности могут привести к большой беде.

Отдельно хотелось бы обратиться к тем, кто недавно приехал домой из сопредельных стран. Самоизоляция – это ваша обязанность. Страна выполнила свой долг перед вами, выполните и вы – иначе пострадают ваши близкие, ваши друзья, ваша семья».

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«Ҳаҭыр зқәу ҳауаажәлар!

Аамҭа уадаҩ ҳҭагылоуп, еиҭа даҳҿагылоуп аӷа. Уи дубом, дуаҳауам, аха имч маҷым. Ус шакәу аабоит егьырҭ аҳәынҭқаррақәа рҿы имҩаҧысуа ахҭысқәа рыла.

Иахьа уи ачымазара бааҧсы ҳаргьы ҳгәара иҭалеит. Амч, алшара иҳамоу зегьы рыла уи аанкылара ҳаҿуп. Аха еиҳа зымчу шәара шәоуп. Шәхы шәыхьчар, шәҭаацәа шәыхьчар, шәҩызцәа шәыхьчар, шәыҩнаҭақәа рҿы ичҳаны шәтәар, хымҧада ацхыраара ду ҳашәҭоит.

Уи адагьы иаҳхаҳмыршҭыроуп ҳқыҭақәа, ҳхәышҭаарақәа. Изылшо ҳгьежьып. Ақыҭа акәын Аҧсны зыхьчоз, ақыҭа акәын краҳҿазҵоз, ҳаиқәзырхоз.

Даҽа знык аҳәара ҟасҵоит - шәхы шәыхьча, ҳхы ҳахьчар, Анцәагьы ҳихьчоит.

Шәагымхааит Аҧсынра!

Анцәа шәихьчааит»!