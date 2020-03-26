 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

FORBES ОПУБЛИКОВАЛ РЕЙТИНГ МИЛЛИАРДЕРОВ С НАИБОЛЬШИМИ ДОХОДАМИ В 2019 ГОДУ
апреля 08 2020

FORBES ОПУБЛИКОВАЛ РЕЙТИНГ МИЛЛИАРДЕРОВ С НАИБОЛЬШИМИ ДОХОДАМИ В 2019 ГОДУ

  Первое место занял бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, его доход составил $3,7…
апреля 06 2020
РОССИЯ ПРИОСТАНОВИЛА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ
ЕГО НАЗЫВАЮТ СПАСИТЕЛЕМ НАЦИИ
апреля 02 2020
ЕГО НАЗЫВАЮТ СПАСИТЕЛЕМ НАЦИИ

Календарь событий

« Апрель 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ВВЕЛИ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС

Новости Среда, 08 апреля 2020 18:15
Оцените материал
(0 голосов)
В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ВВЕЛИ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС

 Сухум. 8 апреля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Валерий Бганба подписал Распоряжение о введении комендантского часа на территории Гагрского района.

Текст Распоряжения гласит: 

«На основании статьи 4 Конституционного закона Республики Абхазия «О правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия» и в целях предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19:

1. Ввести на территории Гагрского района комендантский час с 20 часов 00 минут по 07 часов 00 минут.

2. Во время комендантского часа запретить нахождение на улицах или в иных общественных местах, либо пребывание вне своего жилища гражданам, за исключением представителей силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, аварийно-спасательных, пожарных и коммунальных служб, лиц, обеспечивающих функционирование объектов банковской инфраструктуры, также лиц, в случае их обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью.

3. Министерству внутренних дел Республики Абхазия обеспечить задержание лиц, допустивших нарушение настоящего Распоряжения, до окончания комендантского часа.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 08 апреля 2020 18:25

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ВАЛЕРИЙ БГАНБА: «НАШИ НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ, ОТСУТСТВИЕ ГРАЖДАНСКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К БОЛЬШОЙ БЕДЕ».
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.