В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ВВЕЛИ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС
Сухум. 8 апреля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Валерий Бганба подписал Распоряжение о введении комендантского часа на территории Гагрского района.
Текст Распоряжения гласит:
«На основании статьи 4 Конституционного закона Республики Абхазия «О правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия» и в целях предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19:
1. Ввести на территории Гагрского района комендантский час с 20 часов 00 минут по 07 часов 00 минут.
2. Во время комендантского часа запретить нахождение на улицах или в иных общественных местах, либо пребывание вне своего жилища гражданам, за исключением представителей силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, аварийно-спасательных, пожарных и коммунальных служб, лиц, обеспечивающих функционирование объектов банковской инфраструктуры, также лиц, в случае их обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью.
3. Министерству внутренних дел Республики Абхазия обеспечить задержание лиц, допустивших нарушение настоящего Распоряжения, до окончания комендантского часа.
4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования».
Последнее от
- ВАЛЕРИЙ БГАНБА: «НАШИ НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ, ОТСУТСТВИЕ ГРАЖДАНСКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К БОЛЬШОЙ БЕДЕ».
- FORBES ОПУБЛИКОВАЛ РЕЙТИНГ МИЛЛИАРДЕРОВ С НАИБОЛЬШИМИ ДОХОДАМИ В 2019 ГОДУ
- НАЧАЛЬНИК СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНПРОКУРАТУРЫ НОННА СМЫР РА ОСВОБОЖДЕНА ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
- У МАЛЬЧИКА, СКОНЧАВШЕГОСЯ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ВЗЯЛИ АНАЛИЗ НА КОРОНАВИРУС
- ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: ИЗ 18 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ У ОДНОГО ВЫЯВЛЕН КОРОНАВИРУС