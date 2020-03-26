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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ВЫЯВЛЕН ВТОРОЙ ЗАБОЛЕВШИЙ КОРОНАВИРУСОМ

Новости Среда, 08 апреля 2020 19:15
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В АБХАЗИИ ВЫЯВЛЕН ВТОРОЙ ЗАБОЛЕВШИЙ КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 8 апреля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что на 8 апреля 2020 года в республике зарегистрировано двое заболевших. После проверки всех контактировавших с первым заболевшим, коронавирус был выявлен еще у одного человека.

В настоящее время этот гражданин находится в режиме самоизоляции, но под наблюдением врачей. Состояние его удовлетворительное, заразившийся получает необходимую терапию.

Состояние первого выявленного больного коронавирусной инфекцией расценивается как средней степени тяжести.

Тестирование на коронавирус прошли еще 5 человек из окружения первого заболевшего. У всех результат отрицательный.

Прошедшей ночью умер  15-летний подросток. Пациент был доставлен в лечебно-профилактическое учреждение в крайне тяжелом состоянии, сразу был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Несмотря на проводимую в течение часа экстренную терапию спасти подростка  не удалось. Учитывая эпидемиологическую обстановку в стране был взят анализ на COVID-19,  результат анализа оказался отрицательным, коронавирус  выявлен не был.

Штаб в очередной раз призывает население соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 08 апреля 2020 19:34

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