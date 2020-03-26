В АБХАЗИИ ВЫЯВЛЕН ВТОРОЙ ЗАБОЛЕВШИЙ КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 8 апреля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что на 8 апреля 2020 года в республике зарегистрировано двое заболевших. После проверки всех контактировавших с первым заболевшим, коронавирус был выявлен еще у одного человека.

В настоящее время этот гражданин находится в режиме самоизоляции, но под наблюдением врачей. Состояние его удовлетворительное, заразившийся получает необходимую терапию.

Состояние первого выявленного больного коронавирусной инфекцией расценивается как средней степени тяжести.

Тестирование на коронавирус прошли еще 5 человек из окружения первого заболевшего. У всех результат отрицательный.