В АБХАЗИИ ВЫЯВЛЕН ВТОРОЙ ЗАБОЛЕВШИЙ КОРОНАВИРУСОМ
Сухум. 8 апреля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что на 8 апреля 2020 года в республике зарегистрировано двое заболевших. После проверки всех контактировавших с первым заболевшим, коронавирус был выявлен еще у одного человека.
В настоящее время этот гражданин находится в режиме самоизоляции, но под наблюдением врачей. Состояние его удовлетворительное, заразившийся получает необходимую терапию.
Состояние первого выявленного больного коронавирусной инфекцией расценивается как средней степени тяжести.
Тестирование на коронавирус прошли еще 5 человек из окружения первого заболевшего. У всех результат отрицательный.
Прошедшей ночью умер 15-летний подросток. Пациент был доставлен в лечебно-профилактическое учреждение в крайне тяжелом состоянии, сразу был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Несмотря на проводимую в течение часа экстренную терапию спасти подростка не удалось. Учитывая эпидемиологическую обстановку в стране был взят анализ на COVID-19, результат анализа оказался отрицательным, коронавирус выявлен не был.
Штаб в очередной раз призывает население соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
Последнее от
- В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ВВЕЛИ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС
- ВАЛЕРИЙ БГАНБА: «НАШИ НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ, ОТСУТСТВИЕ ГРАЖДАНСКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К БОЛЬШОЙ БЕДЕ».
- FORBES ОПУБЛИКОВАЛ РЕЙТИНГ МИЛЛИАРДЕРОВ С НАИБОЛЬШИМИ ДОХОДАМИ В 2019 ГОДУ
- НАЧАЛЬНИК СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНПРОКУРАТУРЫ НОННА СМЫР РА ОСВОБОЖДЕНА ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
- У МАЛЬЧИКА, СКОНЧАВШЕГОСЯ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ВЗЯЛИ АНАЛИЗ НА КОРОНАВИРУС