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Абхазия Информ

В ГУДАУТСКУЮ БОЛЬНИЦУ ПОМЕЩЕН ВТОРОЙ ЗАРАЖЕННЫЙ КОРАНОВИРУСОМ

Новости Среда, 08 апреля 2020 21:28
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Сухум. 8 апреля 2020. Абхазия-Информ. Второй зараженный корановирусом совсем недавно также был доставлен в Гудаутскую ЦРБ. Решение было принято для того, чтобы пациент находился под постоянным наблюдением медиков. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса

Сегодня уже сообщалось о том, что на 8 апреля 2020 года в республике зарегистрировано двое заболевших. После проверки всех контактировавших с первым заболевшим, коронавирус был выявлен еще у одного человека, которому было предписано находиться в режиме самоизоляции, но под наблюдением врачей.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 08 апреля 2020 21:31

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