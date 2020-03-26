В ГУДАУТСКУЮ БОЛЬНИЦУ ПОМЕЩЕН ВТОРОЙ ЗАРАЖЕННЫЙ КОРАНОВИРУСОМ

Сухум. 8 апреля 2020. Абхазия-Информ. Второй зараженный корановирусом совсем недавно также был доставлен в Гудаутскую ЦРБ. Решение было принято для того, чтобы пациент находился под постоянным наблюдением медиков. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса

Сегодня уже сообщалось о том, что на 8 апреля 2020 года в республике зарегистрировано двое заболевших. После проверки всех контактировавших с первым заболевшим, коронавирус был выявлен еще у одного человека, которому было предписано находиться в режиме самоизоляции, но под наблюдением врачей.