ВАЛЕРИЙ БГАНБА: НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ ЭПИДЕМИЮ В САМОМ ЕЁ ОЧАГЕ
Сухум. 8 апреля 2020. Абхазия-Информ. Мерам, предпринимаемым по недопущению распространения коронавирусной инфекции внутри страны, посвящалось заседание Совета безопасности РА под председательством исполняющего обязанности президента, премьер-министра Валерия Бганба.
«Уважаемые коллеги, на повестке дня у нас один вопрос, это - наши дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса. К сожалению, уже есть случай заражения коронавирусом гражданина Абхазии и нам необходимо предпринять меры, для того чтобы остановить эпидемию в самом её очаге и делать все возможное для его нераспространения. Послушаем Минздрав и главного санитарного врача, узнаем, что они думают по этому поводу и каковы их рекомендации в отношении Гагры и Гагрского района, где был зарегистрирован случай заражения и выявляется количество контактируемых с заразившимся лиц», - сказал Валерий Бганба, открывая заседание Совбеза.
«На сегодняшний день больной получает необходимый курс терапии, состояние удовлетворительное, особых жалоб он не предъявляет. Что касается контактируемых с ним граждан, это члены семьи и близкие родственники. Они находятся на строгом карантине под строгим наблюдением врачей эпидемиологов и инфекционистов. Также большинство других контактирующих с ним лиц тоже взяты под контроль. Очагом инфекции является город Гагра, в связи с этим считаем необходимым локализовать очаг на месте сразу после его выявления.
В свою очередь главный санитарный врач добавила, что коронавирус не является чрезвычайно контагиозным заболеванием, как свиной грипп.
Полной изоляции будут подвергаться лишь те, кто был непосредственно в тесном контакте с больным.
В завершение обсуждения новых мер по локализации инфекционного очага члены Совета безопасности Республики Абхазия решили ввести на территории Гагрского района комендантский час с 20 часов 00 минут по 07 часов 00 минут.
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