ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ДОЛЖНЫ НЕСТИ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЖДОЕ СКАЗАННОЕ СЛОВО

«Дорогие коллеги, в первую очередь на наших плечах сегодня лежит колоссальная ответственность в части выполнения своих прямых профессиональных и служебных обязанностей. Наш долг заключается в том, чтобы постоянно помнить о поведении медицинского работника, который должен нести личную ответственность за каждое сказанное слово. Ведь этот пример может стать как воодушевляющим и спасительным, так и привести к негативным последствиям, распространению панических настроений, хуже того, послужить причиной сплетен и пересудов, что в сегодняшних условиях, категорически недопустимо», - отмечается в обращении.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Сегодня я обращаюсь к каждому из вас. Обращаюсь в непростое для нас всех время. Перед международным сообществом стоит серьезная задача борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID – 19. На борьбу за сохранение здоровья людей встал сегодня весь мир. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала существующую ситуацию пандемией по темпам распространения COVID–19. На переднем крае этой борьбы мы – медики, врачи разных специальностей, медицинские сестры и санитарки, которые по всему миру спасают здоровье и жизни людей, зачастую рискуя и даже жертвуя своим собственным.

Учитывая существующую эпидемиологическую ситуацию во всем мире, в сопредельных государствах, а также случаи выявления коронавируса у нас в республике, мы вступаем в решающую фазу противодействия пандемии – самую сложную и тяжелую. И здесь нам необходимо принять все исчерпывающие меры по локализации очага инфекции, приложить все силы для противодействия её распространению в нашей республике, обеспечить больных всем необходимым для диагностики и лечения, в том числе и подозреваемых на COVID–19. И в этих условиях каждый из медработников на всех уровнях совместно с руководством на местах должен призывать граждан к персональной ответственности за свое здоровье и здоровье своих родных и близких, к строжайшему соблюдению карантина и всех условий чрезвычайного положения.

Дорогие коллеги, в первую очередь на наших плечах сегодня лежит колоссальная ответственность в части выполнения своих прямых профессиональных и служебных обязанностей. Наш долг заключается в том, чтобы постоянно помнить о поведении медицинского работника, который должен нести личную ответственность за каждое сказанное слово. Ведь этот пример может стать как воодушевляющим и спасительным, так и привести к негативным последствиям, распространению панических настроений, хуже того, послужить причиной сплетен и пересудов, что в сегодняшних условиях, категорически недопустимо.

Друзья, настало время, когда мы должны оставить позади все ненужное и мешающее сосредоточенной и эффективной работе, профессионализму, сплотиться в один кулак и делать свое дело. Как это мы делали всегда. Во все годы, в том числе и в годы испытаний.

Особенность этой пандемии в большой вероятности летальных исходов, но медики Республики Абхазия делают все необходимое и от них зависящее, чтобы свести к минимуму негативные последствия заболевания, проводить полный курс лечения в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Я выражаю благодарность нашим медицинским работникам за их высокий профессионализм, ответственность и самоотверженный труд в сегодняшних непростых условиях работы.