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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ ТКУАРЧАЛА С ДНЕМ ГОРОДА

Новости Четверг, 09 апреля 2020 11:32
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Сухум. 9 апреля. 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Валерий Бганба поздравил жителей Ткуарчала с Днем города.

«Непростой исторический путь прошел город-герой Ткуарчал. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. ткуарчалцы самоотверженно защищали родную землю. Благодаря своей стойкости, мужеству и героизму выдержали военную блокаду и не допустили вторжения противника в город.

Выражаю уверенность, что в ближайшие годы мы получим новые возможности для полноценного возрождения и процветания города», - отмечается в поздравлении Бганба. .

Исполняющий обязанности президента пожелал всем жителям города-героя Ткуарчал доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 09 апреля 2020 11:37

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