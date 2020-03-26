Сухум. 9 апреля. 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Валерий Бганба поздравил жителей Ткуарчала с Днем города.

«Непростой исторический путь прошел город-герой Ткуарчал. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. ткуарчалцы самоотверженно защищали родную землю. Благодаря своей стойкости, мужеству и героизму выдержали военную блокаду и не допустили вторжения противника в город.

Выражаю уверенность, что в ближайшие годы мы получим новые возможности для полноценного возрождения и процветания города», - отмечается в поздравлении Бганба. .

Исполняющий обязанности президента пожелал всем жителям города-героя Ткуарчал доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях