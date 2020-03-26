В РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЕ В АБХАЗИИ РАЗВЕРНУЛИ ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ

Сухум. 9 апреля. 2020. Абхазия-Информ. Военные медики базы Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил РФ, дислоцированной в Абхазии, развернули полевой пневмокаркасный госпиталь, оснащенный аппаратами искусственной вентиляции легких, сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.

"Полевой военный госпиталь, рассчитанный на прием более 200 больных, был развернут в рамках плановых профилактических мероприятий и учений медиков российской военной базы ЮВО на территории Республики Абхазия. Помещения госпиталя оснащены современным медицинским оборудованием и техникой, в том числе аппаратами ИВЛ", - говорится в сообщении.

Российские военные специалисты круглосуточно проводят дезинфекцию и санобработку объектов военной инфраструктуры. Обрабатываются все внутренние помещения, а также прилегающая к базе территория и объекты. На контрольно-пропускном пункте базы установлены пункты термометрии и дезобработки.