В ГАРСКОМ РАЙОНЕ ВЕДУТ СОВМЕСТНОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ НАРЯДЫ СОТРУДНИКОВ МВД, МИНОБОРОНЫ, СГБ, МЧС И МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

Сухум. 9 апреля. 2020. Абхазия-Информ. 8 апреля в Гагрском районе был введен комендантский час. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности президента Валерий Бганба.

В целях обеспечения исполнения этого распоряжения министр внутренних дел Раули Смыр дал соответствующие указания вверенным подразделениям МВД.

В управление внутренних дел по Гагрскому району откомандированы сотрудники из числа личного состава специального отряда быстрого реагирования и подразделений центрального аппарата МВД.

Как сообщает пресс-служба МВД РА, в Гагрском районе для обеспечения общественного порядка и соблюдения норм комендантского часа задействуются дополнительные патрульные экипажи, совместные наряды сотрудников милиции, Минобороны, СГБ, МЧС и миграционной службы. Укрепляются посты ГАИ – «Бзыбь», «Пицунда», «Холодная речка».