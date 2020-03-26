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Абхазия Информ

В ГАРСКОМ РАЙОНЕ ВЕДУТ СОВМЕСТНОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ НАРЯДЫ СОТРУДНИКОВ МВД, МИНОБОРОНЫ, СГБ, МЧС И МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

Новости Четверг, 09 апреля 2020 12:19
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В ГАРСКОМ РАЙОНЕ ВЕДУТ СОВМЕСТНОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ НАРЯДЫ СОТРУДНИКОВ МВД, МИНОБОРОНЫ, СГБ, МЧС И МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

Сухум. 9 апреля. 2020. Абхазия-Информ. 8 апреля в Гагрском районе был введен комендантский час. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности президента Валерий Бганба.

В целях обеспечения исполнения этого распоряжения министр внутренних дел Раули Смыр дал соответствующие указания вверенным подразделениям МВД.

В управление внутренних дел по Гагрскому району откомандированы сотрудники из числа личного состава специального отряда быстрого реагирования и подразделений центрального аппарата МВД.

Как сообщает пресс-служба МВД РА, в Гагрском районе для обеспечения общественного порядка и соблюдения норм комендантского часа задействуются дополнительные патрульные экипажи, совместные наряды сотрудников милиции, Минобороны, СГБ, МЧС и миграционной службы. Укрепляются посты ГАИ – «Бзыбь», «Пицунда», «Холодная речка».

Лица, нарушающие установленный режим комендантского часа, будут задерживаться до его окончания.

Введение комендантского часа в Гагрском районе было вызвано регистрацией первого случая заражения коронавирусной инфекцией жителя г. Гагра.

По данным на 9 апреля в Абхазии зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом.

 

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 09 апреля 2020 12:28

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