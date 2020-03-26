В ГАРСКОМ РАЙОНЕ ВЕДУТ СОВМЕСТНОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ НАРЯДЫ СОТРУДНИКОВ МВД, МИНОБОРОНЫ, СГБ, МЧС И МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
Сухум. 9 апреля. 2020. Абхазия-Информ. 8 апреля в Гагрском районе был введен комендантский час. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности президента Валерий Бганба.
В целях обеспечения исполнения этого распоряжения министр внутренних дел Раули Смыр дал соответствующие указания вверенным подразделениям МВД.
В управление внутренних дел по Гагрскому району откомандированы сотрудники из числа личного состава специального отряда быстрого реагирования и подразделений центрального аппарата МВД.
Как сообщает пресс-служба МВД РА, в Гагрском районе для обеспечения общественного порядка и соблюдения норм комендантского часа задействуются дополнительные патрульные экипажи, совместные наряды сотрудников милиции, Минобороны, СГБ, МЧС и миграционной службы. Укрепляются посты ГАИ – «Бзыбь», «Пицунда», «Холодная речка».
Лица, нарушающие установленный режим комендантского часа, будут задерживаться до его окончания.
Введение комендантского часа в Гагрском районе было вызвано регистрацией первого случая заражения коронавирусной инфекцией жителя г. Гагра.
По данным на 9 апреля в Абхазии зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом.
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