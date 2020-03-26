АСЛАН БЖАНИЯ: ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА - СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГТКУАРЧАЛА И ВОЗВРАЩЕНИЯ ЕГО БЫЛОЙ СЛАВЫ
Сухум. 9 апреля. 2020. Абхазия-Информ. Избранный президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил ткуарчальцев с Днем Города.
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Дорогие ткуарчальцы!
Поздравляю вас с днём вашего родного города, города-героя Ткуарчал. Основанный в начале сороковых годов прошлого века, в одном из живописнейших уголков Абхазии город, за короткое время стал крупным промышленным центром Абхазии.
Заслуживает огромного уважения подвиг жителей Ткуарчала в период Отечественной войны народа Абхазии. Блокадный, сражающийся город стал родным домом для тысяч беженцев из оккупированных грузинскими войсками сел восточной Абхазии.
К сожалению сегодня город-герой испытывает немало трудностей, и задача государства - сделать все возможное для возрождения экономического потенциала города и возвращения его былой славы. В Ткуарчале живут добрые, гостеприимные люди, которые очень любят свой город, свою страну. Желаю всем мира, добра и благополучия.
Аслан Бжания
Избранный президент Республики Абхазия
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