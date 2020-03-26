АСЛАН БЖАНИЯ: ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА - СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГТКУАРЧАЛА И ВОЗВРАЩЕНИЯ ЕГО БЫЛОЙ СЛАВЫ

Поздравляю вас с днём вашего родного города, города-героя Ткуарчал. Основанный в начале сороковых годов прошлого века, в одном из живописнейших уголков Абхазии город, за короткое время стал крупным промышленным центром Абхазии.

Заслуживает огромного уважения подвиг жителей Ткуарчала в период Отечественной войны народа Абхазии. Блокадный, сражающийся город стал родным домом для тысяч беженцев из оккупированных грузинскими войсками сел восточной Абхазии.

К сожалению сегодня город-герой испытывает немало трудностей, и задача государства - сделать все возможное для возрождения экономического потенциала города и возвращения его былой славы. В Ткуарчале живут добрые, гостеприимные люди, которые очень любят свой город, свою страну. Желаю всем мира, добра и благополучия.

Аслан Бжания

Избранный президент Республики Абхазия