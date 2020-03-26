ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: СОСТОЯНИЕ ПЕРВОГО ЗАБОЛЕВШЕГО РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Сухум. 9 апреля. 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 10 человек. У всех результаты отрицательные.
Пациенты, зараженные коронавирусной инфекцией, продолжают получать медикаментозное лечение и находятся под постоянным наблюдением врачей в Центральной больнице Гудауты. Состояние первого заболевшего расценивается как средней степени тяжести с незначительной положительной динамикой. Состояние второго пациента остается относительно удовлетворительным. Все выявленные контактировавшие с больными находятся в строгой самоизоляции.
«Ежедневно мы становимся свидетелями распространения в социальных сетях личных и иных данных о пациентах. Хотим напомнить всем медработникаАбхазии о том, что персональная информация о пациентах является конфиденциальной», - отмечается в сообщении.
Оперативный штаб в очередной раз призывает граждан Абхазии соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
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