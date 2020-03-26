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Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: СОСТОЯНИЕ ПЕРВОГО ЗАБОЛЕВШЕГО РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Новости Четверг, 09 апреля 2020 18:52
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ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: СОСТОЯНИЕ ПЕРВОГО ЗАБОЛЕВШЕГО РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Сухум. 9 апреля. 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 10 человек. У всех результаты отрицательные.

Пациенты, зараженные коронавирусной инфекцией, продолжают получать медикаментозное лечение и находятся под постоянным наблюдением врачей в Центральной больнице Гудауты. Состояние первого заболевшего расценивается как средней степени тяжести с незначительной положительной динамикой. Состояние второго пациента остается относительно удовлетворительным. Все выявленные контактировавшие с больными находятся в строгой самоизоляции.

«Ежедневно мы становимся свидетелями распространения в социальных сетях личных и иных данных о пациентах. Хотим напомнить всем медработникаАбхазии о том, что персональная информация о пациентах является конфиденциальной», - отмечается в сообщении.

Оперативный штаб в очередной раз призывает граждан Абхазии соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 09 апреля 2020 18:54

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