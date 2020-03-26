СОТРУДНИКИ ГУДАУТСКОГО РОВД НЕСУТ СЛУЖБУ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ

«Жители района в режиме самоизоляции. В городе практически нет пешеходов, да и автомобили передвигаются лишь в редком случае. Закрыты все увеселительные заведения, школы. Рынок не функционирует. Большинство кафе и ресторанов закрыто, лишь некоторые занимаются доставкой приготовленной пищи», - сообщает пресс-служба МВД РА.

В Гудаутском районе остановлена работа трех свадебных залов. Отложено проведение всех массовых торжеств.

Как известно, на базе Гудаутской ЦРБ развернут госпиталь для размещения возможно инфицированных людей. Сотрудники отдела внутренних дел обеспечивают круглосуточную охрану больницы, патрулируют улицы города. Усилены посты ГАИ, а участковые обходят граждан, приехавших из-за пределов Абхазии и находящихся в режиме самоизоляции.

Серьезных нарушений режима чрезвычайного положения в Гудауте зафиксировано не было.