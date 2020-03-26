В АБХАЗИИ ВВОДЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

1. Ввести на территории Республики Абхазия дополнительные ограничительные меры, предусматривающие запрет нахождения на улицах, набережных, площадях, в парках, скверах или иных общественных местах на период с 00 часов 00 минут 11 апреля 2020 года до окончания режима чрезвычайного положения.

«В соответствии со статьей 62 Конституции Республики Абхазия, в целях защиты жизни и здоровья граждан, предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19:

Сухум. 9 апреля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Валерий Бганба подписал Декрет о введении дополнительных ограничительных мер на территории Республики Абхазия и установлении административной ответственности.

2. Ограничительные меры, установленные пунктом 1 настоящего Декрета не распространяются на:

1) случаи обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) случаи следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая допустима в соответствии с Распоряжением и.о. Президента Республики Абхазия от 27 марта 2020 года, № 132-рп;

3) следование, в том числе совместное (не более двух человек) на автотранспортном средстве, к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с Распоряжением и.о. Президента Республики Абхазия от 27 марта 2020 года, № 132-рп;

4) уход за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами или лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, находящимися на иждивении;

5) доставку продуктов питания и товаров первой необходимости лицам в возрасте старше 60 лет, а также лицам, имеющим хронические заболевания;

6) случаи индивидуального нахождения в общественных местах; совместного нахождения в общественных местах лиц, проживающих в одном жилом помещении; совместного нахождения двух лиц в общественных местах, одно из которых оказывает помощь другому, не имеющему возможности самостоятельного передвижения;

7) случаи следования к месту (от места) осуществления сельскохозяйственных работ;

8) вынос отходов до ближайшего места накопления отходов;

9) представителей силовых и правоохранительных органов, находящихся при исполнении служебных обязанностей;

10) представителей учреждений здравоохранения и социальной сферы;

11) работников аварийно-спасательных, пожарных и коммунальных служб;

12) лиц, обеспечивающих функционирование объектов банковской инфраструктуры;

13) работников, обеспечивающих функционирование органов государственной власти;

14) волонтеров, оказывающих помощь гражданам в период чрезвычайного положения;

15) работников объектов предпринимательства, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Распоряжением и.о. Президента Республики Абхазия от 27 марта 2020 года, № 132-рп.

3. Внести изменение в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях от 15 апреля 1994 года, дополнив главу 5 статьей 431 следующего содержания:

«Статья 431. Нарушение режима чрезвычайного положения, введенного в целях предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19

1. Нарушение гражданами ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19, предусмотренных актами Президента Республики Абхазия, влечет предупреждение.

2. Повторное нарушение гражданами ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19, предусмотренных актами Президента Республики Абхазия, влечет наложение штрафа в размере трех тысяч рублей.

3. Нарушение гражданами режима самоизоляции, предусмотренного актами Президента Республики Абхазия, влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей.

4. Нарушение гражданами, находящимися под наблюдением в связи с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19, режима изоляции влечет наложение штрафа в размере десяти тысяч рублей.

5. Нарушение гражданами, признанными больными коронавирусной инфекцией COVID-19 или носителями возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19, режима изоляции, влечет наложение штрафа в размере двадцати тысяч рублей.

6. Неисполнение требований о временной приостановке проведения культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных, выставочных и иных мероприятий на территории Республики Абхазия, а также приостановке работы объектов торговли и сферы услуг, режима работы общественного транспорта в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Абхазия, влечет наложение штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц - в размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - в размере двадцати тысяч рублей.

7. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств, влечет наложение штрафа на граждан в размере пятнадцати тысяч рублей, на должностных лиц – в размере тридцати тысяч рублей, на юридических лиц – в размере пятидесяти тысяч рублей.».

4. Внести следующие изменения в Кодекс Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях от 15 июня 2015 года, № 3789-с-V:

1) часть 2 статьи 30 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Судьи районных (городского) судов также рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 7 статьи 431 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях.»;

2) статью 34 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Органы внутренних дел также рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 - 6 статьи 431 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях.»;

3) статью 37 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Должностные лица органов государственного санитарного надзора рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 6 статьи 431 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях, в части работы объектов торговли и сферы услуг.»;

4) статью 57 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Должностные лица органа, осуществляющего надзор и контроль в сфере торговли, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 6 статьи 431 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях, в части работы объектов торговли и сферы услуг.»;

5) часть 1 статьи 118 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Прокурором также возбуждаются дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 7 статьи 431 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях.».

5. Незамедлительно проинформировать Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия о настоящем Декрете.

6. Настоящий Декрет вступает в силу с момента его официального опубликования и действует до окончания режима чрезвычайного положения».