В АБХАЗИИ ВВОДЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Сухум. 9 апреля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Валерий Бганба подписал Декрет о введении дополнительных ограничительных мер на территории Республики Абхазия и установлении административной ответственности.
В тексте документа говорится:
«В соответствии со статьей 62 Конституции Республики Абхазия, в целях защиты жизни и здоровья граждан, предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19:
1. Ввести на территории Республики Абхазия дополнительные ограничительные меры, предусматривающие запрет нахождения на улицах, набережных, площадях, в парках, скверах или иных общественных местах на период с 00 часов 00 минут 11 апреля 2020 года до окончания режима чрезвычайного положения.
2. Ограничительные меры, установленные пунктом 1 настоящего Декрета не распространяются на:
1) случаи обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
2) случаи следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая допустима в соответствии с Распоряжением и.о. Президента Республики Абхазия от 27 марта 2020 года, № 132-рп;
3) следование, в том числе совместное (не более двух человек) на автотранспортном средстве, к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с Распоряжением и.о. Президента Республики Абхазия от 27 марта 2020 года, № 132-рп;
4) уход за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами или лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, находящимися на иждивении;
5) доставку продуктов питания и товаров первой необходимости лицам в возрасте старше 60 лет, а также лицам, имеющим хронические заболевания;
6) случаи индивидуального нахождения в общественных местах; совместного нахождения в общественных местах лиц, проживающих в одном жилом помещении; совместного нахождения двух лиц в общественных местах, одно из которых оказывает помощь другому, не имеющему возможности самостоятельного передвижения;
7) случаи следования к месту (от места) осуществления сельскохозяйственных работ;
8) вынос отходов до ближайшего места накопления отходов;
9) представителей силовых и правоохранительных органов, находящихся при исполнении служебных обязанностей;
10) представителей учреждений здравоохранения и социальной сферы;
11) работников аварийно-спасательных, пожарных и коммунальных служб;
12) лиц, обеспечивающих функционирование объектов банковской инфраструктуры;
13) работников, обеспечивающих функционирование органов государственной власти;
14) волонтеров, оказывающих помощь гражданам в период чрезвычайного положения;
15) работников объектов предпринимательства, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Распоряжением и.о. Президента Республики Абхазия от 27 марта 2020 года, № 132-рп.
3. Внести изменение в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях от 15 апреля 1994 года, дополнив главу 5 статьей 431 следующего содержания:
«Статья 431. Нарушение режима чрезвычайного положения, введенного в целях предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19
1. Нарушение гражданами ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19, предусмотренных актами Президента Республики Абхазия, влечет предупреждение.
2. Повторное нарушение гражданами ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19, предусмотренных актами Президента Республики Абхазия, влечет наложение штрафа в размере трех тысяч рублей.
3. Нарушение гражданами режима самоизоляции, предусмотренного актами Президента Республики Абхазия, влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей.
4. Нарушение гражданами, находящимися под наблюдением в связи с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19, режима изоляции влечет наложение штрафа в размере десяти тысяч рублей.
5. Нарушение гражданами, признанными больными коронавирусной инфекцией COVID-19 или носителями возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19, режима изоляции, влечет наложение штрафа в размере двадцати тысяч рублей.
6. Неисполнение требований о временной приостановке проведения культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных, выставочных и иных мероприятий на территории Республики Абхазия, а также приостановке работы объектов торговли и сферы услуг, режима работы общественного транспорта в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Абхазия, влечет наложение штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц - в размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - в размере двадцати тысяч рублей.
7. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств, влечет наложение штрафа на граждан в размере пятнадцати тысяч рублей, на должностных лиц – в размере тридцати тысяч рублей, на юридических лиц – в размере пятидесяти тысяч рублей.».
4. Внести следующие изменения в Кодекс Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях от 15 июня 2015 года, № 3789-с-V:
1) часть 2 статьи 30 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Судьи районных (городского) судов также рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 7 статьи 431 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях.»;
2) статью 34 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Органы внутренних дел также рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 - 6 статьи 431 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях.»;
3) статью 37 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Должностные лица органов государственного санитарного надзора рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 6 статьи 431 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях, в части работы объектов торговли и сферы услуг.»;
4) статью 57 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Должностные лица органа, осуществляющего надзор и контроль в сфере торговли, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 6 статьи 431 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях, в части работы объектов торговли и сферы услуг.»;
5) часть 1 статьи 118 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Прокурором также возбуждаются дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 7 статьи 431 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях.».
5. Незамедлительно проинформировать Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия о настоящем Декрете.
6. Настоящий Декрет вступает в силу с момента его официального опубликования и действует до окончания режима чрезвычайного положения».
Последнее от
- СОТРУДНИКИ ГУДАУТСКОГО РОВД НЕСУТ СЛУЖБУ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ
- ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: СОСТОЯНИЕ ПЕРВОГО ЗАБОЛЕВШЕГО РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
- АСЛАН БЖАНИЯ: ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА - СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГТКУАРЧАЛА И ВОЗВРАЩЕНИЯ ЕГО БЫЛОЙ СЛАВЫ
- В ГАРСКОМ РАЙОНЕ ВЕДУТ СОВМЕСТНОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ НАРЯДЫ СОТРУДНИКОВ МВД, МИНОБОРОНЫ, СГБ, МЧС И МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
- В РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЕ В АБХАЗИИ РАЗВЕРНУЛИ ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ