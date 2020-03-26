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Абхазия Информ

СЕГОДНЯ В РЕСПУБЛИКУ ЗАЕХАЛО 37 ЧЕЛОВЕК

Новости Четверг, 09 апреля 2020 19:37
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СЕГОДНЯ В РЕСПУБЛИКУ ЗАЕХАЛО 37 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 9 апреля 2020 . Абхазия-Информ. По данным на 19:00 в Абхазию через КПП "Псоу" заехало 37 человек. Из них трое – российские военные, остальные граждане республики, многие из которых вернулись после лечения в российских медучреждениях. Об этом "Абхазия-Информ"  сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

«Люди с понимаем относятся к происходящему. У всех приехавших измеряется температура и берутся паспортные данные. Потом все это передается в Минздрав и правоохранительные органы по месту жительства», – подчеркнул министр.

По его словам, приехавшие обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию.

Квициния сообщил, что на КПП "Псоу" абхазо-российской границы  ежедневно находятся четыре медсестры из подразделения «Медицина катастроф» МЧС, по двое – дежурят в Гагрской больнице. Еще двое – несут службу на посту на въезде в Ткуарчалский район.

«Медсестры дежурят сутки, через двое. Все наши сотрудники обеспечены средствами защиты – халатами, масками, дезинфицирующими средствами», – уточнил министр.

Часть сотрудников МЧС, по его  словам, задействована в дезинфекции больниц и других массово посещаемых зданий, районных отделений милиции и СГБ. Кроме того, ряд сотрудников привлекли к санобработке подъездов дома и двора в г. Гагра, где были выявлены первые заболевшие.

«В случае необходимости мы готовы предоставить в помощь силовым структурам 10 своих сотрудников», – подчеркнул Лев Квициния.

Напомним, что 8 апреля в республику заехало 22 гражданина Абхазии.

Распоряжение о полном запрете на пересечение абхазо-российской границы подписано 7 апреля исполняющим обязанности  президента Валерием Бганба. Исключения распространяются только на работников дипломатических учреждений, аккредитованных в Абхазии, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 09 апреля 2020 20:04

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