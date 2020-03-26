ГЛАВНОЕ О КОРОНАВИРУСЕ ЗА 9 АПРЕЛЯ

Минобрнауки РФ не будет отменять государственные экзамены и защиты дипломов, поскольку есть возможность провести их в онлайн-формате.

Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене в 2020 году. Это сделано, чтобы уменьшить количество пунктов и количество дней проведения экзамена.

Всего выявлен 10 131 случай заражения, из них новых — 1 459. За сутки умерли 13 пациентов, за весь период — 76.

ТАСС коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Выпускники школ этой весной не будут призываться — они получат возможность сдать ЕГЭ, который начнется позже, и поступить в вузы.

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею о заморозке цен на продукты. Он также поручил МВД до 10 апреля представить предложения по продлению водительских прав и паспортов как минимум на три месяца.

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса у взрослых.

Москва

Всего выявлено 6 698 случаев заражения, из них новых — 857.

Медики предложили отказаться от деления стационаров на предназначенные для лечения коронавируса и стационары для лечения пневмонии.

Столичные кладбища временно закроют для посещения. Они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах. Власти Москвы сообщили о расторжении договора на проведение пасхальных мероприятий.

Первым пациентам с коронавирусом перелили плазму крови вылечившихся от инфекции.

Коронавирус выявлен у восьми священнослужителей московских храмов. Еще у троих есть симптомы, но диагноз пока не подтвержден.

Мир

Всего выявлено более 1,5 млн случаев заражения, умерли — более 330 тыс. (5,91%).

В Италии за сутки выздоровело рекордное количество заразившихся — 2 099 человек.

В США за сутки умерло рекордное количество заразившихся — 1 973.

https://tass.ru/obschestvo/8203725