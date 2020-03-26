ГЛАВНОЕ О КОРОНАВИРУСЕ ЗА 9 АПРЕЛЯ
ТАСС коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
Всего выявлен 10 131 случай заражения, из них новых — 1 459. За сутки умерли 13 пациентов, за весь период — 76.
Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене в 2020 году. Это сделано, чтобы уменьшить количество пунктов и количество дней проведения экзамена.
Минобрнауки РФ не будет отменять государственные экзамены и защиты дипломов, поскольку есть возможность провести их в онлайн-формате.
Выпускники школ этой весной не будут призываться — они получат возможность сдать ЕГЭ, который начнется позже, и поступить в вузы.
Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею о заморозке цен на продукты. Он также поручил МВД до 10 апреля представить предложения по продлению водительских прав и паспортов как минимум на три месяца.
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса у взрослых.
Москва
Всего выявлено 6 698 случаев заражения, из них новых — 857.
Медики предложили отказаться от деления стационаров на предназначенные для лечения коронавируса и стационары для лечения пневмонии.
Столичные кладбища временно закроют для посещения. Они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах. Власти Москвы сообщили о расторжении договора на проведение пасхальных мероприятий.
Первым пациентам с коронавирусом перелили плазму крови вылечившихся от инфекции.
Коронавирус выявлен у восьми священнослужителей московских храмов. Еще у троих есть симптомы, но диагноз пока не подтвержден.
Мир
Всего выявлено более 1,5 млн случаев заражения, умерли — более 330 тыс. (5,91%).
В Италии за сутки выздоровело рекордное количество заразившихся — 2 099 человек.
В США за сутки умерло рекордное количество заразившихся — 1 973.
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