ВНЕСЕНЫ ДОПОЛНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА «О ВВЕДЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ»

Внести изменения в Распоряжение и.о. Президента Республики Абхазия «О мерах по реализации Указа и.о. Президента Республики Абхазия «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия» от 27 марта 2020 года, № 132-рп (с изменениями от 28 марта 2020 года, № 133-рп; 07 апреля 2020 года, № 157-рп):

Сухум. 10 апреля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение по внесению дополнений в Распоряжение о мерах по реализации Указа «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия».

1) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

– граждан Республики Абхазия, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, сопровождающих их лиц (близких родственников); новорожденных и их родителей, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, при условии их обязательной самоизоляции и соответствующего медицинского наблюдения за ними;

2) пункты 17, 18, 20, 21, 22, 23 и 24 изложить в следующей редакции:

17. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций, за исключением силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения и социальной сферы, аварийно-спасательных и коммунальных служб, банковской сферы, до 20 апреля 2020 года сократить до минимума нахождение работников на рабочих местах с сохранением заработной платы.

Рекомендовать руководителям частных учреждений, предприятий и организаций до 20 апреля 2020 года сократить до минимума нахождение работников на рабочих местах с сохранением заработной платы.

18. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций до 20 апреля 2020 года освободить работников старше 60 лет от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.

Рекомендовать руководителям частных учреждений, предприятий и организаций до 20 апреля 2020 года освободить работников старше 60 лет от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.

20. Приостановить деятельность детских дошкольных учреждений до 20 апреля 2020 года.

21. Продлить каникулы в школьных образовательных учреждениях до 20 апреля 2020 года.

Отменить ежегодные переводные экзамены в 4-8 и 10 классах.

22. Приостановить занятия в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте, а также в средне-профессиональных образовательных учреждениях Республики Абхазия до 20 апреля 2020 года.

23. Приостановить деятельность образовательных кружков, спортивных, танцевальных, репетиционных залов (секций) до 20 апреля 2020 года.

24. Приостановить до 20 апреля 2020 года посещение гражданами культовых объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала религиозных организаций.