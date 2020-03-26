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Абхазия Информ

АЛЛА БЕЛЯЕВА: ПОМОГИТЕ НАМ – ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

Новости Пятница, 10 апреля 2020 17:26
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АЛЛА БЕЛЯЕВА: ПОМОГИТЕ НАМ – ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

Сухум. 10 апреля 2020. Абхазия-Информ. Главный санитарный врач столицы Алла Беляева обратилась к жителям Сухума с просьбой продолжать соблюдать режим самоизоляции и максимального разобщения людей.

«Мы понимаем, что все устали находиться дома, устали от эпидемиологической напряженности, но, тем не менее, мы в очередной раз вас просим – находитесь дома!» – сказала Беляева.

Она подчеркнула, что режим самоизоляции является основным способом снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией.

«Пока у нас есть всего лишь два случая, и мы хотели бы, чтобы так и осталось, а эти люди выздоровели и больше никто не заболел. Да, мы причиняем вам неудобства тем, что какие-то объекты закрылись, а какие-то переведены в непривычный для вас режим работы, но это позволит остаться здоровыми и вам, и вашим сотрудникам, и жителям нашего города», – констатировала главврач СЭС.

Она предупредила, что проверки объектов будут продолжены, как и убеждение владельцев в такой необходимости.

«Все медики нашей республики сейчас работаю в режиме усиленного внимания, чтобы не пропустить больного с коронавирусной инфекцией. Поэтому все медики нашей страны просим вас – помогите нам, оставайтесь дома», – сказала в заключение Алла Беляева.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 10 апреля 2020 17:56

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