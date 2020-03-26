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Абхазия Информ

СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Новости Пятница, 10 апреля 2020 19:03
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Сухум. 10 апреля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 10 апреля следующая.

Пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей в Центральной больнице Гудауты, их состояние без отрицательной динамики.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 11 человек. У всех результаты отрицательные.

В очередной раз, призываем граждан Республики Абхазия соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 10 апреля 2020 19:11

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