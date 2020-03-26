ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Открывая рабочую встречу, и.о. главы государства, поблагодарил членов Гагрского штаба по защите населения района от коронавирусной инфекции за проведённые ранее превентивные меры, а также рассказал о предстоящем периоде локализации возникшего очага.

«Мы должны локализовать распространение вируса там, где очаг. Мы не должны допустить дальнейшего заражения, именно поэтому сегодня введён особый порядок передвижения граждан и транспорта. С помощью силовых структур будет чётко регулироваться передвижение того или иного транспорта, передвижение без надобности запрещено», – подчеркнул Валерий Бганба.

Он сообщил, что результат соблюдения режима Чрезвычайного положения и комендантского часа в районе станет основополагающим фактором в принятии решения о снятии действующих ограничительных мер.

«На мой взгляд, по истечении 10-12 дней, в случае, если мы сможем говорить о положительной динамике всех реализуемых мер, то речь пойдёт о постепенном снятии ограничений, которые вводились для защиты населения от коронавирусной инфекции», – сказал Бганба.

Однако, по его мнению, самым актуальным вопросом остаётся вопрос самоизоляции как граждан, прибывших из стран, где случаи заражения инфекцией зарегистрированы, так и лиц, имеющих контакт с гражданином Абхазии с подтверждённым диагнозом «Коронавирусная инфекция nCov-2019».

«Руководство страны следит за ситуацией на абхазо-российской границе. Несмотря на то, что введен запрет на пересечение границы всем категориям граждан, есть только одно исключение, это граждане, возвращающиеся с медицинских учреждений. Все они должны строго 14 дней соблюдать нормы самоизоляции. Мы будем рады любым волонтёрским и общественным организациям, которые изъявят желание принимать участие в контрольной работе на границе», – дополнил Валерий Бганба.

Министр внутренних дел Рауль Смыр рассказал, что данные тех, кто пересекает КПП «Псоу» поступают в районные отделения милиции для дальнейшего контроля на местах. Что касается Гагрского района, то за весь период введения карантинных мер в стране, в район прибыли из сопредельных стран около 100 жителей. В обязанности участковых отделов милиции входит осуществлять контроль за соблюдением этих граждан самоизоляции.

И.о. главы страны поручил участникам совещания создать актив под руководством депутатов городского и районного собрания, которые будут следить за процессом самоизоляции. Кроме того, для тех, у кого нет условий для реализации требований о самоизоляции определены пункты, где гражданина могут разместить на 14 дней.

«Самая главная задача тех, кто приехал из соседних стран – самоизоляция», –подчеркнул Бганба.

В ходе совещания сотрудники районной СЭС и медицинских учреждений доложили главе Правительства о проводимой ими работе в районе.

«Две машины скорой помощи обслуживают только температурящих больных. Если при осмотре доктор сочтёт необходимым провести тестирование на выявление коронавирусной инфекции, то по предварительной договорённости с республиканской СЭС мы осуществляем забор биоматериала для исследования. К примеру, сегодня таких пациентов было четыре. В больнице есть достаточное количество средств защиты, имеется аппарат для проведения компьютерной томографии. Однако, существует проблема с функционированием аппаратов ИВЛ. Но больница в ближайшее время ожидает два новых аппарата искусственной вентиляции легких. Лечебное учреждение не загружено, в больнице на сегодняшний день 25 пациентов с соматическими заболеваниями», -– рассказал главный врач Гагрской больницы Вячеслав Аргун.

В завершение встречи участники обсудили вопросы оснащения бригад скорой помощи, оснащения сотрудников и членов межведомственной группы на КПП Псоу.

Валерий Бганба поручил районной СЭС усилить контроль за применением защитных предметов (масок, перчаток) работниками торговых сетей и соблюдением прочих санитарных норм и предписаний в Гагрском районе.

Главе Гагрского района поручено следить за соблюдением норм режима Чрезвычайного положения и комендантского часа, обеспечить в районе полноценную работу всех коммунальных служб.

Об этом сообщает сайт КМ РА.