ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ
Сухум. 11 апреля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание в Администрации Гагрского района по вопросам защиты населения от коронавирусной инфекции, вызванной nCov-2019.
В работе совещания приняли участие министр внутренних дел Абхазии Рауль Смыр, и.о. главы Гагрского района Владимир Джения, главы Администраций города Пицунда, посёлков Бзыпта и Цандрыпш, сёл Лдзаа, Алахадзы, Псахара, Багрыпста, Хашпсы, Хышхарыпш, Махадыр, Лапстарха, Гячрыпш, Мкялрыпш, представители районной СЭС, силовых структур, медицинских учреждений Гагры.
Открывая рабочую встречу, и.о. главы государства, поблагодарил членов Гагрского штаба по защите населения района от коронавирусной инфекции за проведённые ранее превентивные меры, а также рассказал о предстоящем периоде локализации возникшего очага.
«Мы должны локализовать распространение вируса там, где очаг. Мы не должны допустить дальнейшего заражения, именно поэтому сегодня введён особый порядок передвижения граждан и транспорта. С помощью силовых структур будет чётко регулироваться передвижение того или иного транспорта, передвижение без надобности запрещено», – подчеркнул Валерий Бганба.
Он сообщил, что результат соблюдения режима Чрезвычайного положения и комендантского часа в районе станет основополагающим фактором в принятии решения о снятии действующих ограничительных мер.
«На мой взгляд, по истечении 10-12 дней, в случае, если мы сможем говорить о положительной динамике всех реализуемых мер, то речь пойдёт о постепенном снятии ограничений, которые вводились для защиты населения от коронавирусной инфекции», – сказал Бганба.
Однако, по его мнению, самым актуальным вопросом остаётся вопрос самоизоляции как граждан, прибывших из стран, где случаи заражения инфекцией зарегистрированы, так и лиц, имеющих контакт с гражданином Абхазии с подтверждённым диагнозом «Коронавирусная инфекция nCov-2019».
«Руководство страны следит за ситуацией на абхазо-российской границе. Несмотря на то, что введен запрет на пересечение границы всем категориям граждан, есть только одно исключение, это граждане, возвращающиеся с медицинских учреждений. Все они должны строго 14 дней соблюдать нормы самоизоляции. Мы будем рады любым волонтёрским и общественным организациям, которые изъявят желание принимать участие в контрольной работе на границе», – дополнил Валерий Бганба.
Министр внутренних дел Рауль Смыр рассказал, что данные тех, кто пересекает КПП «Псоу» поступают в районные отделения милиции для дальнейшего контроля на местах. Что касается Гагрского района, то за весь период введения карантинных мер в стране, в район прибыли из сопредельных стран около 100 жителей. В обязанности участковых отделов милиции входит осуществлять контроль за соблюдением этих граждан самоизоляции.
И.о. главы страны поручил участникам совещания создать актив под руководством депутатов городского и районного собрания, которые будут следить за процессом самоизоляции. Кроме того, для тех, у кого нет условий для реализации требований о самоизоляции определены пункты, где гражданина могут разместить на 14 дней.
«Самая главная задача тех, кто приехал из соседних стран – самоизоляция», –подчеркнул Бганба.
В ходе совещания сотрудники районной СЭС и медицинских учреждений доложили главе Правительства о проводимой ими работе в районе.
«Две машины скорой помощи обслуживают только температурящих больных. Если при осмотре доктор сочтёт необходимым провести тестирование на выявление коронавирусной инфекции, то по предварительной договорённости с республиканской СЭС мы осуществляем забор биоматериала для исследования. К примеру, сегодня таких пациентов было четыре. В больнице есть достаточное количество средств защиты, имеется аппарат для проведения компьютерной томографии. Однако, существует проблема с функционированием аппаратов ИВЛ. Но больница в ближайшее время ожидает два новых аппарата искусственной вентиляции легких. Лечебное учреждение не загружено, в больнице на сегодняшний день 25 пациентов с соматическими заболеваниями», -– рассказал главный врач Гагрской больницы Вячеслав Аргун.
В завершение встречи участники обсудили вопросы оснащения бригад скорой помощи, оснащения сотрудников и членов межведомственной группы на КПП Псоу.
Валерий Бганба поручил районной СЭС усилить контроль за применением защитных предметов (масок, перчаток) работниками торговых сетей и соблюдением прочих санитарных норм и предписаний в Гагрском районе.
Главе Гагрского района поручено следить за соблюдением норм режима Чрезвычайного положения и комендантского часа, обеспечить в районе полноценную работу всех коммунальных служб.
Об этом сообщает сайт КМ РА.
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