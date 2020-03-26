В АБХАЗИИ ТРИ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 11 апреля 2020. Абхазия-Информ. "За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У четверых из них результат отрицательный. Положительный результат теста на коронавирус выявлен у одного из граждан, контактировавших с первыми двумя заболевшими. Заболевший 1925 года рождения, в данный момент находится на самоизоляции под контролем специалистов. Его состояние расценивается как средней степени тяжести", - сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции. .

По данным на 11 апреля, в республике три подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Все трое - жители г. Гагра.

Первые два пациенты продолжают находиться под наблюдением врачей в Центральной больнице Гудауты, их состояние без отрицательной динамики.

Оперативный штаб напоминает о том, что работают горячие линии:

- по номеру 0303 можно обратиться за оказанием медицинской помощи,

- по номеру 0404 - за психологической помощью;

Также действует "горячая линия" МВД Абхазии - тел.: (+7 940) 920-20-95