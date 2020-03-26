 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Календарь событий

« Апрель 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ТРИ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ

Новости Суббота, 11 апреля 2020 17:43
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 11 апреля 2020. Абхазия-Информ.  "За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У четверых из них результат отрицательный. Положительный результат теста на коронавирус выявлен у одного из граждан, контактировавших с первыми двумя заболевшими. Заболевший 1925 года рождения, в данный момент находится на самоизоляции под контролем специалистов. Его состояние расценивается как средней степени тяжести", -  сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции. .

По данным на 11 апреля,  в республике три подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Все трое - жители г. Гагра.

Первые два пациенты продолжают находиться под наблюдением врачей в Центральной больнице Гудауты, их состояние без отрицательной динамики.

Оперативный штаб напоминает о том, что работают горячие линии: 

- по номеру 0303 можно обратиться за оказанием медицинской помощи,

- по номеру 0404 - за психологической помощью;

Также действует "горячая линия"  МВД Абхазии  - тел.: (+7 940) 920-20-95

Прочитано 12 раз Последнее изменение Суббота, 11 апреля 2020 18:53

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ НЕСУТ СЛУЖБУ ДО 300 СОТРУДНИКОВ МВД »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.