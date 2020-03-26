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Абхазия Информ

В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ НЕСУТ СЛУЖБУ ДО 300 СОТРУДНИКОВ МВД

Новости Суббота, 11 апреля 2020 18:50
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В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ НЕСУТ СЛУЖБУ ДО 300 СОТРУДНИКОВ МВД

Сухум. 11 апреля 2020. Абхазия-Информ.   В Гагрском районе с 9 апреля действует комендантский час.

«У жителей района для выхода на улицу в ночное время должны быть очень веские основания. С 20:00 и до 07:00 все жители района должны оставаться дома. Передвижение людей и транспортных средств запрещено. За нарушение порядка граждане могут доставляться в отделы милиции, где они будут находиться до окончания комендантского часа. С 11 апреля дня нарушители будут подвергаться административным штрафам», - сообщает пресс-служба МВД РА.

На совещании, которое сегодня, 11 апреля, провел в Гагрской администрации и.о. президента Валерий Бганба, министр внутренних дел Раули Смыр сообщил, что пока правоохранители справляются своими силами.

В районе несут службу порядка 300 сотрудников МВД. Данные тех, кто пересекает КПП «Псоу» поступают в районные отделы милиции для дальнейшего контроля на местах. По словам Рауля Смыр, за весь период введения карантинных мер в стране, в Гагрский район из сопредельных стран прибыли около 100 жителей. В обязанности участковых уполномоченных отделов милиции входит осуществление контроля за соблюдением этими гражданами режима самоизоляции.

В зависимости от того, какими будут результаты соблюдения режима чрезвычайного положения и комендантского часа в Гагрском районе, будет приниматься решение о продлении или снятии действующих ограничительных мер.

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