В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ НЕСУТ СЛУЖБУ ДО 300 СОТРУДНИКОВ МВД

Сухум. 11 апреля 2020. Абхазия-Информ. В Гагрском районе с 9 апреля действует комендантский час.

«У жителей района для выхода на улицу в ночное время должны быть очень веские основания. С 20:00 и до 07:00 все жители района должны оставаться дома. Передвижение людей и транспортных средств запрещено. За нарушение порядка граждане могут доставляться в отделы милиции, где они будут находиться до окончания комендантского часа. С 11 апреля дня нарушители будут подвергаться административным штрафам», - сообщает пресс-служба МВД РА.

На совещании, которое сегодня, 11 апреля, провел в Гагрской администрации и.о. президента Валерий Бганба, министр внутренних дел Раули Смыр сообщил, что пока правоохранители справляются своими силами.