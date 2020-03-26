ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ПРЕВЫСИЛО 13,5 ТЫС.

Сухум. 11 апреля 2020. Абхазия-Информ. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1667 и сейчас составляет 13 тыс. 584 в 82 регионах страны, сообщает ТАСС..

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили журналистам в субботу, что за прошедшие сутки умерли 12 пацентов, всего из-за коронавируса в России умерли 106 человек. За сутки умерли восемь человек в Москве, по одному в Московской и Калининградской областях, в Хабаровском и Ставропольском краях

Новые 1030 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве. Всего в столице зарегистрировано 8 852 заразившихся. Заболевшие зафиксированы еще в 48 регионах.

Выписаны 250 человек в 32 регионах РФ, в том числе 149 человек в Москве, 31 в Санкт-Петербурге, 10 в Краснодарском крае. Общее число выздоровевших достигло 1045.