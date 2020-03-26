 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Календарь событий

« Апрель 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТРЕТИЙ ЗАРАЖЕННЫЙ КОРОНАВИРУСОМ ОТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ОТКАЗАЛСЯ

Новости Воскресенье, 12 апреля 2020 18:06
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 12 апреля 2020. Абхазия-Информ.  "Двое пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей в Центральной больнице Гудауты, их состояние стабильное, без отрицательной динамики", - сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции. 

Что касается еще одного человека 1925 года рождения,  зараженного коронавирусом , то он  от госпитализации отказался и находится на самоизоляции под наблюдением специалистов. Его состояние удовлетворительное.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У всех результаты отрицательные.

Оперативный штаб призывает  жителей Абхазия соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Воскресенье, 12 апреля 2020 18:26

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ПРЕВЫСИЛО 13,5 ТЫС. ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ПРЕВЫСИЛО 15,7 ТЫС. »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.