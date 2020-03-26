ТРЕТИЙ ЗАРАЖЕННЫЙ КОРОНАВИРУСОМ ОТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ОТКАЗАЛСЯ

Сухум. 12 апреля 2020. Абхазия-Информ. "Двое пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей в Центральной больнице Гудауты, их состояние стабильное, без отрицательной динамики", - сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

Что касается еще одного человека 1925 года рождения, зараженного коронавирусом , то он от госпитализации отказался и находится на самоизоляции под наблюдением специалистов. Его состояние удовлетворительное.