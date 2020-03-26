ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ПРЕВЫСИЛО 15,7 ТЫС.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 15 770 случаев (+16,1%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 246 человек, за весь период - 1 045. За сутки умерло 24 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерло 130 человек", - говорится в сообщении штаба.

Сухум. 12 апреля 2020. Абхазия-Информ. Число заразившихся новым коронавирусом в России выросло за последние сутки на 2 186 и сейчас составляет 15 770 человек в 82 регионах страны. Выздоровел на данный момент 1 291 человек, 130 человек умерли, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции, сообщает ТАСС.

Согласно данным штаба, прирост в Москве составил 1 306 человек. В общей сложности в столице зафиксировано 10 158 заразившихся. Также новые случаи зафиксированы в еще 51 регионе: Московская область - 278, Санкт-Петербург - 69, Мурманская область - 61, Нижегородская область - 42, Краснодарский край - 31, Красноярский край - 25, Владимирская область - 23, Республика Мордовия - 23, Республика Башкортостан - 19, Брянская область - 18, Ивановская область - 18, Чеченская Республика - 17, Рязанская область - 16, Тамбовская область - 15, Пермский край - 15, Ярославская область - 14, Ростовская область - 14, Воронежская область - 12, Ямало-Ненецкий АО - 12, Республика Бурятия - 12, Чувашская Республика - 11, Амурская область - 11, Тюменская область - девять, Ставропольский край - восемь, Астраханская область - восемь, Ульяновская область - восемь, Республика Северная Осетия - семь, Республика Марий Эл - семь, Саратовская область - семь, Белгородская область - пять, Липецкая область - пять, Калининградская область - пять, Ленинградская область - пять, Кабардино-Балкарская Республика - пять, Волгоградская область - пять, Иркутская область - пять, Свердловская область - четыре, Забайкальский край - четыре, Костромская область - три, Тульская область - три, Вологодская область - три, Самарская область - три, Республика Саха (Якутия) - три, Карачаево-Черкесская Республика - два, Удмуртская Республика - два, Омская область - два, Республика Крым - два, Курская область - один, Кировская область - один, Курганская область - один, Приморский край - один.

За сутки выписаны 246 человек, в том числе 188 - в Москве, шесть - в Московской области, по пять - в Дагестане и Крыму.

Летальные исходы зафиксированы в Москве - 14, Московской области - четыре, Чеченской Республике - два. По одному летальному случаю зафиксировано в республиках Башкортостан и Ингушетия, Смоленской и Костромской областях.