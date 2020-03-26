ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ И МИРЕ
Сухум. 13 апреля 20202. Абхазия-Информ. В скором времени число зараженных коронавирусом в мире может превысить два миллиона. В России количество заболевших COVID-19 перевалило за 15 тысяч. Последние новости о коронавирусе на 13 апреля 2020 года.
Коронавирус в мире
1 871 946 (+28245) зараженных
116 019 (+2417) погибших
433 824 (+12676) выздоровели
Позитивные новости приходят из Великобритании. Сообщается, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон излечился от коронавируса и был выписан из больницы. Политик опубликовал видеообращение и поблагодарил медиков за заботу. По признанию Джонсона, он чуть не умер.
Коронавирус в России
Заболели – 18328;
умерли – 148;
выздоровели – 1470.
За последние сутки выявлено 2558 случаев заражения коронавирусом в России, скончались 24 человека. Дни с 14 по 16 апреля будут решающими в борьбе с COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Выводы о ситуации с заболеваемостью делать рано, сказала она в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
Судить об эффективности ограничительных мер можно будет в конце апреля, считает Голикова. К этому времени пройдут два цикла по 14 дней, затем эксперты смогут решить судьбу карантина. Ранее на совещании с президентом эксперты-вирусологи отметили, что говорить об уменьшении числа нерабочих дней можно будет к концу текущей недели, то есть на Пасху.
По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, коронавирус "щадит" Россию. Смертность от заболевания в нашей стране ниже, чем в Германии, написал эксперт в своем телеграм-канале.
Тем временем город Вязьму в Смоленской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса в доме-интернате для престарелых. У 86 постояльцев обнаружили COVID-19.
Коронавирус в Москве
Заболели – 11511;
умерли – 72;
выздоровели – 687.
В Москве за последние сутки выявлено более тысячи случаев заражения коронавирусом. На въездах в столицу дежурят наряды автоинспекции. Правоохранители уточняют у граждан причину прибытия в город.
Проверка идет выборочно, никого не штрафуют и не разворачивают, сообщает РБК. Водителей предупреждают, что с 15 апреля для въезда в Москву и передвижения по ней на личном или общественном транспорте будут нужны цифровые пропуска.
Об их введении 11 апреля объявил мэр столицы Сергей Собянин. Оформление пропусков начинается 13 апреля. Они нужны для поездок на работу, в магазин, на дачу, в другой регион или обращения за медицинской помощью. После оформления документа владелец получит код из 16 символов, первые четыре цифры – дата окончания действия пропуска.
Ситуация с коронавирусом в мире
|Заражений
|Смертей
|Выздоровлений
|США
|561051 (+4008)
|22129 (+177)
|33108 (+1739)
|Испания
|169496 (+3477)
|17489 (+517)
|64727 (+2336)
|Италия
|156363
|19899
|34211
|Франция
|132591
|14393
|27186
|Германия
|127854 (+847)
|3022 (+61)
|64300 (+4000)
|Великобритания
|88621 (+4342)
|11329 (+717)
|0
|Китай
|82160 (+108)
|3341 (+2)
|77663 (+88)
|Иран
|73303 (+1617)
|4585 (+111)
|45983 (+2089)
|Турция
|56956
|1198
|3446
|Бельгия
|30589 (+942)
|3903 (+303)
|6707 (+244)
|Нидерланды
|26551 (+964)
|2823 (+86)
|250
|Швейцария
|25623 (+216)
|1129 (+23)
|12700
|Канада
|24383 (+91)
|717 (+4)
|7172 (+66)
|Бразилия
|22318 (+1253)
|1241 (+97)
|173
|Россия
|18328 (+2558)
|148 (+18)
|1470 (+179)
|Португалия
|16934 (+349)
|535 (+31)
|277
|Австрия
|14013 (+68)
|368 (+18)
|7343 (+356)
|Израиль
|11235 (+90)
|110 (+7)
|1689 (+62)
|Швеция
|10948 (+465)
|919 (+20)
|381
|Южная Корея
|10537 (+25)
|217 (+3)
|7447 (+79)
|Ирландия
|9655
|334
|25
|Индия
|9240 (+35)
|331
|1096 (+16)
|Перу
|7519 (+671)
|193 (+12)
|1798 (+59)
|Эквадор
|7466
|333
|501
|Япония
|7370 (+622)
|123 (+15)
|784 (+22)
|Чили
|7213
|80
|2059
|Польша
|6674
|232
|439
|Румыния
|6633 (+333)
|318 (+2)
|914 (+62)
|Норвегия
|6527 (+42)
|131 (+3)
|32
|Австралия
|6359 (+46)
|61 (+2)
|3494 (+156)
|Дания
|6318 (+144)
|285 (+12)
|2235 (+112)
|Чехия
|5991 (+39)
|139 (+1)
|467 (+3)
|Пакистан
|5374 (+144)
|93 (+2)
|1095 (+67)
|Саудовская Аравия
|4934 (+472)
|65 (+6)
|805 (+44)
|Филиппины
|4932 (+284)
|315 (+18)
|242 (+45)
|Малайзия
|4817 (+134)
|77 (+1)
|2276 (+168)
|Мексика
|4661 (+442)
|296 (+23)
|1843 (+71)
|Индонезия
|4557 (+316)
|399 (+26)
|380 (+21)
|ОАЭ
|4123
|25 (+3)
|852 (+172)
|Сербия
|4054 (+424)
|85 (+5)
|400
|Панама
|3400 (+166)
|87 (+8)
|29 (+6)
|Люксембург
|3281
|66
|500
|Катар
|3231 (+252)
|7
|334 (+59)
|Украина
|3102 (+325)
|93 (+10)
|97 (+8)
|Финляндия
|3064 (+90)
|59 (+3)
|300
|Доминиканская Республика
|2967
|173
|131
|Беларусь
|2919 (+341)
|29 (+3)
|203
|Колумбия
|2776 (+67)
|109 (+9)
|270 (+56)
|Таиланд
|2579 (+28)
|40 (+2)
|1288 (+70)
|Сингапур
|2532
|8
|560
|Аргентина
|2208 (+66)
|96 (+6)
|468
|ЮАР
|2173
|25
|410
|Греция
|2114
|98
|269
|Египет
|2065
|159
|589
|Алжир
|1914
|293
|591
|Марокко
|1746 (+85)
|120 (+2)
|196 (+19)
|Исландия
|1701
|8
|889
|Молдова
|1662
|35 (+4)
|107 (+13)
|Хорватия
|1650 (+50)
|25 (+2)
|400 (+27)
|Венгрия
|1458 (+48)
|109 (+10)
|120 (+2)
|Ирак
|1352
|76
|640
|Новая Зеландия
|1349 (+19)
|5 (+1)
|546 (+75)
|Бахрейн
|1348 (+212)
|6
|591 (+33)
|Эстония
|1332 (+23)
|27 (+2)
|102 (+4)
|Кувейт
|1300 (+66)
|2 (+1)
|150 (+8)
|Словения
|1212 (+7)
|55 (+2)
|152 (+2)
|Азербайджан
|1098
|11
|250
|Литва
|1062 (+9)
|24 (+1)
|101 (+4)
|Армения
|1039 (+26)
|14 (+1)
|211 (+14)
|Босния и Герцеговина
|1030 (+26)
|39
|206 (+13)
|Гонконг
|1010 (+5)
|4
|397 (+37)
|Казахстан
|979 (+28)
|12 (+2)
|138 (+39)
|Узбекистан
|896 (+31)
|4
|70 (+5)
|Македония
|854 (+26)
|38 (+4)
|44 (+3)
|Камерун
|820
|12
|98
|Бангладеш
|803 (+182)
|39 (+5)
|42 (+3)
|Словакия
|769 (+27)
|2
|107 (+84)
|Оман
|727 (+128)
|4
|124 (+15)
|Тунис
|707
|31
|43
|Болгария
|676 (+1)
|31 (+2)
|71 (+3)
|Куба
|669
|18
|92
|Афганистан
|665 (+58)
|21 (+3)
|32
|Латвия
|655 (+4)
|5
|16
|Андорра
|646 (+8)
|29
|128
|Кипр
|633
|11
|65
|Ливан
|632 (+2)
|20
|80
|Коста-Рика
|595
|3
|56
|Кот-д'Ивуар
|574
|5
|85
|Гана
|566
|8
|4
|Нигер
|529 (+38)
|12 (+1)
|75 (+34)
|Буркина Фасо
|497
|27
|161
|Уругвай
|480
|8 (+1)
|231 (+7)
|Албания
|467 (+21)
|23
|232 (+15)
|Нормандские острова
|431
|9
|48
|Кыргызстан
|419 (+42)
|5
|67 (+13)
|Гондурас
|397 (+4)
|25
|7
|Тайвань
|393 (+5)
|6
|114 (+5)
|Иордания
|389
|7
|201
|Реюньон
|389 (+1)
|0
|40
|Мальта
|384 (+6)
|3
|44
|Сан-Марино
|356
|35
|53
|Боливия
|330 (+30)
|27 (+3)
|2
|Маврикий
|324
|9
|42
|Нигерия
|323 (+5)
|10
|85 (+15)
|Сенегал
|291 (+11)
|2
|178 (+7)
|Палестина
|290
|2
|58
|Черногория
|273 (+6)
|3
|5
|Грузия
|266 (+9)
|3
|67
|Вьетнам
|265 (+5)
|0
|145 (+1)
|Гвинея
|250
|0
|17
|Демократическая Республика Конго
|235 (+1)
|20
|17 (+1)
|Остров Мэн
|232 (+4)
|2
|131 (+19)
|Шри-Ланка
|214 (+4)
|7
|56
|Джибути
|214
|2
|36
|Кения
|208 (+11)
|9 (+1)
|40 (+15)
|Майотта
|196
|3
|59
|Фарерские острова
|184
|0
|157
|Венесуэла
|181 (+6)
|9
|93
|Мартиника
|157 (+2)
|6
|50
|Гватемала
|155
|5
|19
|Парагвай
|147 (+13)
|6
|22
|Гваделупа
|143
|8
|67
|Сальвадор
|137 (+12)
|6
|22 (+1)
|Бруней
|136
|1
|107 (+1)
|Гибралтар
|129
|0
|84
|Руанда
|126
|0
|25
|Камбоджа
|122
|0
|77
|Тринидад и Тобаго
|113
|8
|16 (+4)
|Мадагаскар
|106
|0
|20
|Мали
|105
|9
|22
|Монако
|93 (+1)
|1
|6 (+1)
|Арулько
|92
|0
|32
|Французская Гвинея
|86
|0
|51
|Лихтенштейн
|79
|1
|55
|Того
|76
|3
|29
|Эфиопия
|74 (+3)
|3
|14 (+4)
|Ямайка
|72 (+3)
|4
|16 (+3)
|Барбадос
|71
|4
|11
|Конго
|60
|5
|5
|Габон
|57 (+8)
|1
|1
|Бермуды
|57 (+7)
|4
|29 (+1)
|Уганда
|54
|0
|4
|Французская Полинезия
|53
|0
|0
|Каймановы острова
|53
|1
|6
|Либерия
|51 (+1)
|6 (+1)
|4 (+1)
|Синт-Мартен
|50
|9
|5
|Багамские Острова
|47 (+1)
|8
|6 (+1)
|Танзания
|46 (+14)
|3
|7 (+2)
|Макао
|45
|0
|10
|Гайана
|45
|6
|8
|Замбия
|43
|2
|30
|Мьянма
|41
|4
|2
|Гвинея-Бисау
|38
|0
|0
|Бенин
|35
|1
|5
|Эритрея
|34
|0
|0
|Гаити
|33
|3
|0
|Сен-Мартен
|32
|2
|11
|Сомали
|25 (+4)
|2 (+1)
|2
|Ливия
|25
|1
|9 (+1)
|Сирия
|25
|2
|5
|Антигуа и Барбуда
|23 (+2)
|2
|0
|Экваториальная Гвинея
|21
|0
|3
|Мозамбик
|21
|0
|2
|Мальдивские острова
|20
|0
|14 (+1)
|Судан
|19
|2
|4 (+2)
|Лаос
|19
|0
|0
|Ангола
|19
|2
|4
|Новая Каледония
|18
|0
|1
|Чад
|18
|0
|2
|Монголия
|17 (+1)
|0
|4
|Намибия
|16
|0
|3
|Фиджи
|16
|0
|0
|Доминика
|16
|0
|8 (+1)
|Святая Люсия
|15
|0
|4
|Кюрасао
|14
|1
|8 (+1)
|Эсватини
|14
|0
|7
|Непал
|14 (+2)
|0
|1
|Гренада
|14
|0
|0
|Зимбабве
|14
|3
|0
|Белиз
|14
|2
|0
|Ботсвана
|13
|1
|0
|Малави
|13
|2
|0
|Сент-Винсент и Гренадины
|12
|0
|1
|Сент Китс и Невис
|12
|0
|0
|Сейшеллы
|11
|0
|0
|Центрально-Африканская Республика
|11 (+3)
|0
|3 (+3)
|Гренландия
|11
|0
|11
|Монтсеррат
|11 (+2)
|0
|1 (+1)
|Суринам
|10
|1
|4
|Кабо-Верде
|10 (+2)
|1
|1
|Сьерра-Леоне
|10
|0
|0
|Никарагуа
|9
|1
|4
|Гамбия
|9
|1
|2
|Туркс и Кейкос
|9
|1
|0
|Ватикан
|8
|0
|2
|Мавритания
|7
|1
|2
|Сен-Бартелеми
|6
|0
|4
|Западная Сахара
|6
|0
|0
|Бутан
|5
|0
|2
|Бурунди
|5
|0
|0
|Фолклендские острова
|5
|0
|1
|Восточный Тимор
|4 (+2)
|0
|1
|Южный Судан
|4
|0
|0
|Сан-Томе и Принсипи
|4
|0
|0
|Ангуилья
|3
|0
|1 (+1)
|Британские Виргинские острова
|3
|0
|2
|Карибские Нидерланды
|3
|0
|0
|Папуа Новая Гвинея
|2
|0
|0
|Сен-Пьер и Микелон
|1
|0
|0
|Йемен
|1
|0
|0