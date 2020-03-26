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Абхазия Информ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ И МИРЕ

Новости Понедельник, 13 апреля 2020 18:09
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ И МИРЕ

Сухум. 13 апреля 20202. Абхазия-Информ. В скором времени число зараженных коронавирусом в мире может превысить два миллиона. В России количество заболевших COVID-19 перевалило за 15 тысяч. Последние новости о коронавирусе на 13 апреля 2020 года.

Коронавирус в мире

1 871 946   (+28245)   зараженных

116 019     (+2417)     погибших

433 824     (+12676)   выздоровели

Позитивные новости приходят из Великобритании. Сообщается, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон излечился от коронавируса и был выписан из больницы. Политик опубликовал видеообращение и поблагодарил медиков за заботу. По признанию Джонсона, он чуть не умер.

Коронавирус в России

Заболели – 18328;

умерли – 148;

выздоровели – 1470.

За последние сутки выявлено 2558 случаев заражения коронавирусом в России, скончались 24 человека. Дни с 14 по 16 апреля будут решающими в борьбе с COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Выводы о ситуации с заболеваемостью делать рано, сказала она в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Судить об эффективности ограничительных мер можно будет в конце апреля, считает Голикова. К этому времени пройдут два цикла по 14 дней, затем эксперты смогут решить судьбу карантина. Ранее на совещании с президентом эксперты-вирусологи отметили, что говорить об уменьшении числа нерабочих дней можно будет к концу текущей недели, то есть на Пасху.

По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, коронавирус "щадит" Россию. Смертность от заболевания в нашей стране ниже, чем в Германии, написал эксперт в своем телеграм-канале.

Тем временем город Вязьму в Смоленской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса в доме-интернате для престарелых. У 86 постояльцев обнаружили COVID-19.

Коронавирус в Москве

Заболели – 11511;

умерли – 72;

выздоровели – 687.

В Москве за последние сутки выявлено более тысячи случаев заражения коронавирусом. На въездах в столицу дежурят наряды автоинспекции. Правоохранители уточняют у граждан причину прибытия в город.

Проверка идет выборочно, никого не штрафуют и не разворачивают, сообщает РБК. Водителей предупреждают, что с 15 апреля для въезда в Москву и передвижения по ней на личном или общественном транспорте будут нужны цифровые пропуска.

Об их введении 11 апреля объявил мэр столицы Сергей Собянин. Оформление пропусков начинается 13 апреля. Они нужны для поездок на работу, в магазин, на дачу, в другой регион или обращения за медицинской помощью. После оформления документа владелец получит код из 16 символов, первые четыре цифры – дата окончания действия пропуска.

Ситуация с коронавирусом в мире

 

Заражений Смертей Выздоровлений
США 561051 (+4008) 22129 (+177) 33108 (+1739)
Испания 169496 (+3477) 17489 (+517) 64727 (+2336)
Италия 156363 19899 34211
Франция 132591 14393 27186
Германия 127854 (+847) 3022 (+61) 64300 (+4000)
Великобритания 88621 (+4342) 11329 (+717) 0
Китай 82160 (+108) 3341 (+2) 77663 (+88)
Иран 73303 (+1617) 4585 (+111) 45983 (+2089)
Турция 56956 1198 3446
Бельгия 30589 (+942) 3903 (+303) 6707 (+244)
Нидерланды 26551 (+964) 2823 (+86) 250
Швейцария 25623 (+216) 1129 (+23) 12700
Канада 24383 (+91) 717 (+4) 7172 (+66)
Бразилия 22318 (+1253) 1241 (+97) 173
Россия 18328 (+2558) 148 (+18) 1470 (+179)
Португалия 16934 (+349) 535 (+31) 277
Австрия 14013 (+68) 368 (+18) 7343 (+356)
Израиль 11235 (+90) 110 (+7) 1689 (+62)
Швеция 10948 (+465) 919 (+20) 381
Южная Корея 10537 (+25) 217 (+3) 7447 (+79)
Ирландия 9655 334 25
Индия 9240 (+35) 331 1096 (+16)
Перу 7519 (+671) 193 (+12) 1798 (+59)
Эквадор 7466 333 501
Япония 7370 (+622) 123 (+15) 784 (+22)
Чили 7213 80 2059
Польша 6674 232 439
Румыния 6633 (+333) 318 (+2) 914 (+62)
Норвегия 6527 (+42) 131 (+3) 32
Австралия 6359 (+46) 61 (+2) 3494 (+156)
Дания 6318 (+144) 285 (+12) 2235 (+112)
Чехия 5991 (+39) 139 (+1) 467 (+3)
Пакистан 5374 (+144) 93 (+2) 1095 (+67)
Саудовская Аравия 4934 (+472) 65 (+6) 805 (+44)
Филиппины 4932 (+284) 315 (+18) 242 (+45)
Малайзия 4817 (+134) 77 (+1) 2276 (+168)
Мексика 4661 (+442) 296 (+23) 1843 (+71)
Индонезия 4557 (+316) 399 (+26) 380 (+21)
ОАЭ 4123 25 (+3) 852 (+172)
Сербия 4054 (+424) 85 (+5) 400
Панама 3400 (+166) 87 (+8) 29 (+6)
Люксембург 3281 66 500
Катар 3231 (+252) 7 334 (+59)
Украина 3102 (+325) 93 (+10) 97 (+8)
Финляндия 3064 (+90) 59 (+3) 300
Доминиканская Республика 2967 173 131
Беларусь 2919 (+341) 29 (+3) 203
Колумбия 2776 (+67) 109 (+9) 270 (+56)
Таиланд 2579 (+28) 40 (+2) 1288 (+70)
Сингапур 2532 8 560
Аргентина 2208 (+66) 96 (+6) 468
ЮАР 2173 25 410
Греция 2114 98 269
Египет 2065 159 589
Алжир 1914 293 591
Марокко 1746 (+85) 120 (+2) 196 (+19)
Исландия 1701 8 889
Молдова 1662 35 (+4) 107 (+13)
Хорватия 1650 (+50) 25 (+2) 400 (+27)
Венгрия 1458 (+48) 109 (+10) 120 (+2)
Ирак 1352 76 640
Новая Зеландия 1349 (+19) (+1) 546 (+75)
Бахрейн 1348 (+212) 6 591 (+33)
Эстония 1332 (+23) 27 (+2) 102 (+4)
Кувейт 1300 (+66) (+1) 150 (+8)
Словения 1212 (+7) 55 (+2) 152 (+2)
Азербайджан 1098 11 250
Литва 1062 (+9) 24 (+1) 101 (+4)
Армения 1039 (+26) 14 (+1) 211 (+14)
Босния и Герцеговина 1030 (+26) 39 206 (+13)
Гонконг 1010 (+5) 4 397 (+37)
Казахстан 979 (+28) 12 (+2) 138 (+39)
Узбекистан 896 (+31) 4 70 (+5)
Македония 854 (+26) 38 (+4) 44 (+3)
Камерун 820 12 98
Бангладеш 803 (+182) 39 (+5) 42 (+3)
Словакия 769 (+27) 2 107 (+84)
Оман 727 (+128) 4 124 (+15)
Тунис 707 31 43
Болгария 676 (+1) 31 (+2) 71 (+3)
Куба 669 18 92
Афганистан 665 (+58) 21 (+3) 32
Латвия 655 (+4) 5 16
Андорра 646 (+8) 29 128
Кипр 633 11 65
Ливан 632 (+2) 20 80
Коста-Рика 595 3 56
Кот-д'Ивуар 574 5 85
Гана 566 8 4
Нигер 529 (+38) 12 (+1) 75 (+34)
Буркина Фасо 497 27 161
Уругвай 480 (+1) 231 (+7)
Албания 467 (+21) 23 232 (+15)
Нормандские острова 431 9 48
Кыргызстан 419 (+42) 5 67 (+13)
Гондурас 397 (+4) 25 7
Тайвань 393 (+5) 6 114 (+5)
Иордания 389 7 201
Реюньон 389 (+1) 0 40
Мальта 384 (+6) 3 44
Сан-Марино 356 35 53
Боливия 330 (+30) 27 (+3) 2
Маврикий 324 9 42
Нигерия 323 (+5) 10 85 (+15)
Сенегал 291 (+11) 2 178 (+7)
Палестина 290 2 58
Черногория 273 (+6) 3 5
Грузия 266 (+9) 3 67
Вьетнам 265 (+5) 0 145 (+1)
Гвинея 250 0 17
Демократическая Республика Конго 235 (+1) 20 17 (+1)
Остров Мэн 232 (+4) 2 131 (+19)
Шри-Ланка 214 (+4) 7 56
Джибути 214 2 36
Кения 208 (+11) (+1) 40 (+15)
Майотта 196 3 59
Фарерские острова 184 0 157
Венесуэла 181 (+6) 9 93
Мартиника 157 (+2) 6 50
Гватемала 155 5 19
Парагвай 147 (+13) 6 22
Гваделупа 143 8 67
Сальвадор 137 (+12) 6 22 (+1)
Бруней 136 1 107 (+1)
Гибралтар 129 0 84
Руанда 126 0 25
Камбоджа 122 0 77
Тринидад и Тобаго 113 8 16 (+4)
Мадагаскар 106 0 20
Мали 105 9 22
Монако 93 (+1) 1 (+1)
Арулько 92 0 32
Французская Гвинея 86 0 51
Лихтенштейн 79 1 55
Того 76 3 29
Эфиопия 74 (+3) 3 14 (+4)
Ямайка 72 (+3) 4 16 (+3)
Барбадос 71 4 11
Конго 60 5 5
Габон 57 (+8) 1 1
Бермуды 57 (+7) 4 29 (+1)
Уганда 54 0 4
Французская Полинезия 53 0 0
Каймановы острова 53 1 6
Либерия 51 (+1) (+1) (+1)
Синт-Мартен 50 9 5
Багамские Острова 47 (+1) 8 (+1)
Танзания 46 (+14) 3 (+2)
Макао 45 0 10
Гайана 45 6 8
Замбия 43 2 30
Мьянма 41 4 2
Гвинея-Бисау 38 0 0
Бенин 35 1 5
Эритрея 34 0 0
Гаити 33 3 0
Сен-Мартен 32 2 11
Сомали 25 (+4) (+1) 2
Ливия 25 1 (+1)
Сирия 25 2 5
Антигуа и Барбуда 23 (+2) 2 0
Экваториальная Гвинея 21 0 3
Мозамбик 21 0 2
Мальдивские острова 20 0 14 (+1)
Судан 19 2 (+2)
Лаос 19 0 0
Ангола 19 2 4
Новая Каледония 18 0 1
Чад 18 0 2
Монголия 17 (+1) 0 4
Намибия 16 0 3
Фиджи 16 0 0
Доминика 16 0 (+1)
Святая Люсия 15 0 4
Кюрасао 14 1 (+1)
Эсватини 14 0 7
Непал 14 (+2) 0 1
Гренада 14 0 0
Зимбабве 14 3 0
Белиз 14 2 0
Ботсвана 13 1 0
Малави 13 2 0
Сент-Винсент и Гренадины 12 0 1
Сент Китс и Невис 12 0 0
Сейшеллы 11 0 0
Центрально-Африканская Республика 11 (+3) 0 (+3)
Гренландия 11 0 11
Монтсеррат 11 (+2) 0 (+1)
Суринам 10 1 4
Кабо-Верде 10 (+2) 1 1
Сьерра-Леоне 10 0 0
Никарагуа 9 1 4
Гамбия 9 1 2
Туркс и Кейкос 9 1 0
Ватикан 8 0 2
Мавритания 7 1 2
Сен-Бартелеми 6 0 4
Западная Сахара 6 0 0
Бутан 5 0 2
Бурунди 5 0 0
Фолклендские острова 5 0 1
Восточный Тимор (+2) 0 1
Южный Судан 4 0 0
Сан-Томе и Принсипи 4 0 0
Ангуилья 3 0 (+1)
Британские Виргинские острова 3 0 2
Карибские Нидерланды 3 0 0
Папуа Новая Гвинея 2 0 0
Сен-Пьер и Микелон 1 0 0
Йемен 1 0 0

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 13 апреля 2020 18:18

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