В АБХАЗИИ НЕ ЗАФИКСИРОВАНО НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ
Сухум. 13 апреля 2020. Абхазия-Информ. «Все три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей и получают необходимое медикаментозное лечение. Двое из них находятся в Центральной больнице Гудауты, один - на самоизоляции. Их состояние стабильное, без отрицательной динамики», - сообщает сегодня, 13 апреля оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 12 человек. У всех результаты отрицательные.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
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