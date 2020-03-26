В АБХАЗИИ НЕ ЗАФИКСИРОВАНО НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 13 апреля 2020. Абхазия-Информ. «Все три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей и получают необходимое медикаментозное лечение. Двое из них находятся в Центральной больнице Гудауты, один - на самоизоляции. Их состояние стабильное, без отрицательной динамики», - сообщает сегодня, 13 апреля оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 12 человек. У всех результаты отрицательные.