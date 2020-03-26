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Абхазия Информ

МУРАШКО СООБЩИЛ, ЧТО КОМПАНИЯ ИЗ РОССИИ РАЗРАБОТАЛА ПРЕПАРАТ ОТ КОРОНАВИРУСА

Новости Понедельник, 13 апреля 2020 19:30
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МУРАШКО СООБЩИЛ, ЧТО КОМПАНИЯ ИЗ РОССИИ РАЗРАБОТАЛА ПРЕПАРАТ ОТ КОРОНАВИРУСА

По словам главы Минздрава, клинические испытания планируют начать уже через 10-12 суток

Сухум. 13 апреля 2020. Абхазия-Информ. Российская компания разработала препарат от коронавируса, клинические испытания планируется начать уже через 10-12 суток, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

"Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний. Мы ждем, что сегодня она должна внести пакет документов. <...> В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования, и мы планируем, что где-то не позднее, чем через 10-12 суток, этот препарат войдет в клинику, на клинические испытания", - цитирует ТАСС выступление министра на совещании с президентом России Владимиром Путиным о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Министр также поблагодарил правительство за быстрое реагирование на ситуацию с дефицитом средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов в стране, а также сокращение сроков регистрации медицинских изделий. "Поэтому фактически те тест-системы, которые сегодня зарегистрированы, они зарегистрированы в беспрецедентно короткие сроки, прошли контроль качества. И вот та тест-система по контролю уровня иммуноглобулинов, она зарегистрирована фактически в течение двух с половиной суток, и выдано регистрационное удостоверение до обращения", - добавил Мурашко.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 13 апреля 2020 19:34

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