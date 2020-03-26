УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЖУРНАЛИСТ ЛЕОНИД ЧЕРКЕЗИЯ

Сухум. 13 апреля 2020. Абхазия-Информ. Союз журналистов Абхазии извещает о смерти старейшего журналиста республики, члена Союза журналистов СССР, члена Союза журналистов Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени, народного художника Республики Абхазия Леонида Несторовича Черкезия.

Леонид Черкезия родился в 1934 г. Выпускник отделения журналистики Ленинградского государственного университета. В 1965-1973 гг. работал в редакции газеты “Невинномысский рабочий” (г. Невинномысск Ставропольского края), где прошел путь от корреспондента до заместителя редактора газеты. Затем Леонид Черкезия подряд 20 лет был редактором газеты “Ткварчельский горняк», последний номер которой вышел 9 июня 1993 года. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. вел телевизионные передачи на Ткварчельском телевидении. В 2003 году издал книгу “Ткуарчал: 413 дней блокады”, в которой собраны хроника событий блокадного города, живые истории защитников Отечества, документы администрации города и обороны фронта.