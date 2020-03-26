В СУХУМ ДОСТАВЛЕНА БОЛЬШАЯ ПАРТИЯ ГУМАНИТАРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID -19

Минздрав получил 21 аппарат ИВЛ и расходные материалы к ним, пульсоксиметры, бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты для медперсонала (защитные костюмы, очки, респираторные, медицинские маски). Общая стоимость всего закупленного оборудования, материалов и медикаментов составила 39 млн 751 тыс. 276 рублей.

Сухум. 14 апреля 2020. Абхазия-Информ . В Абхазию доставили большую партию гуманитарной помощи, включающей в себя медицинское оборудование и расходные материалы. Всё это приобретено за счет денежных средств, собранных Движением предпринимателей Абхазии «Мы вместе» и «Московской Абхазской Диаспорой». Перечень необходимого оборудования и медицинских средств был определен Минздравом РА.

«Гуманитарный груз собран и направлен в адрес Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА для борьбы с распространением COVID-19 в Абхазии на основании утвержденного перечня. Закупки продолжаются, скоро ожидается доставка новой партии гуманитарной помощи», - сообщила в Сухуме журналистам член правления МАД Инна Барчан.

По словам руководителя Штаба Беслана Шакая, “в этих непростых условиях удалось организовать значительную помощь Абхазии».

«Все это - благодаря, в первую очередь, средствам, полученным от наших соотечественников и движения “МЫ ВМЕСТЕ”. Следует отметить очень слаженную и оперативную работу команды Штаба в Москве, Движения “Мы ВМЕСТЕ” и Ассоциации врачей Абхазии в г. Москва, которые в круглосуточном режиме занимались поиском высоко-дефицитного и очень востребованного для Абхазии медицинского оборудования по всей России и за рубежом, в тесном сотрудничестве и взаимодействии с Минздравом РА», - цитирует Шакая пресс-служба МАД, .

Б. Шакая выразил благодарность за слаженную работу всем, кто участвовал в этой акции, и особо отметил роль посольства Абхазии в России «за помощь и содействие в доставке такого важного груза».

Минздрав РА осуществит дальнейшее распределение гуманитарного груза по медицинским учреждениям Абхазии. Информация о распределении будет опубликована на сайтах Минздрава и МАД.

Затраты на логистику и таможенные процедуры взял на себя Штаб помощи Абхазии при Московской Абхазской Диаспоре (МАД) по предупреждению и борьбе с распространением вируса COVID-19.

Также, неоценимую помощь по доставке части груза оказала транспортная компания “Абаза Транс”, взявшая на себя затраты по ее доставке.

По данным на 13 апреля, Движение предпринимателей Абхазии «Мы вместе» уже собрало 47 млн 39 тыс. 455 рублей и 600 долларов, Московская Абхазская диаспора - 8 млн 036 тыс. 500 рублей.

Эти средства направляются на приобретение медикаментов и медоборудования для Абхазии в целях защиты населения республики от коронавирусной инфекции.