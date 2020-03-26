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Абхазия Информ

РОМЕО ЧЕРКЕЗИЯ: ПОМОЩЬ НУЖНО ОКАЗЫВАТЬ ТЕМ, КТО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ

Новости Вторник, 14 апреля 2020 15:27
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РОМЕО ЧЕРКЕЗИЯ: ПОМОЩЬ НУЖНО ОКАЗЫВАТЬ ТЕМ, КТО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ

Сухум. 14 апреля 2020. Абхазия-Информ. Начальник правового управления Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Ромео Черкезия обратился к гражданам республики.

Он напомнил, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Республике Абхазия введено чрезвычайное положение. По этой причине часть населения оказалась в трудной ситуации.

«Мы выражаем огромную благодарность общественным организациям, благотворительным фондам, инициативным группам и неравнодушным гражданам, которые с первых дней организовали помощь с доставкой продовольствия и медикаментов одиноким пожилым людям, малоимущим и многодетным семьям», – сказал Черкезия.

 

Он сообщил, что для централизации помощи гражданам Абхазии, оперативный штаб по защите населения от коронавируса просит граждан и организации, которые желают продолжить оказание помощи населению, обратиться в штаб для согласования работы, чтобы исключить дублирование и обеспечить справедливое распределение помощи всем нуждающимся.

«За период самоизоляции нами сформирована база, которая постоянно обновляется. Мы обязательно поделимся своими данными и воспользуемся Вашей информацией, которая покажет, кому уже оказана помощь, а кто до сих пор в ней нуждается», – подчеркнул Ромео Черкезия.

Он считает, что помощь должна быть эффективной.

«Поэтому нам необходимо выстроить с вами тесное взаимодействие. Надеемся на ваше понимание», – резюмировал начальник правового управления Минздрава.

Контактные данные для связи: +7(940)707-77-76, Черкезия Ромео Роинович.

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