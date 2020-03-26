 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Календарь событий

« Апрель 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: МЕДИКИ СТАРАЮТСЯ ДЕЛАТЬ ВСЕ ОТ НИХ ЗАВИСЯЩЕЕ

Новости Вторник, 14 апреля 2020 17:37
Оцените материал
(0 голосов)
ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: МЕДИКИ СТАРАЮТСЯ ДЕЛАТЬ ВСЕ ОТ НИХ ЗАВИСЯЩЕЕ

Сухум. 14 апреля 20020. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения и соцобеспечения Тамаз Цахнакия совершил во вторник 14 апреля инспекционную поездку в г. Гудаута.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Цахнакия оценил готовность Гудаутской центральной районной больницы к приему больных коронавирусной инфекцией.

«Инспекция касалась широкого спектра проблем. Мы провели рабочее совещание в ЦРБ, где обсудили множество вопросов – от лечения и маршрутизации пациентов до обеспечения медикаментами и расходниками, оборудованием, затронули технические аспекты и оснащение кухни. Сейчас каждый медик на своем месте старается сделать все от него зависящее, идет активная работа. Эти действия на данном этапе оцениваю удовлетворительно, но мы должны сохранить такой настрой и впредь, и улучшить показатели, что требует постоянной координации усилий», - подчеркнул министр.

Тамаз Цахнакия также посетил Гудаутскую районную поликлинику, где сейчас принимают пациентов с соматическими заболеваниями, проверил работу скорой медицинской помощи. «Специалисты все на местах и работают в две смены, необходимые медикаменты есть», - рассказал министр.

Прочитано 4 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « РОМЕО ЧЕРКЕЗИЯ: ПОМОЩЬ НУЖНО ОКАЗЫВАТЬ ТЕМ, КТО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.