ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: МЕДИКИ СТАРАЮТСЯ ДЕЛАТЬ ВСЕ ОТ НИХ ЗАВИСЯЩЕЕ

Сухум. 14 апреля 20020. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения и соцобеспечения Тамаз Цахнакия совершил во вторник 14 апреля инспекционную поездку в г. Гудаута. Как сообщает пресс-служба Минздрава Цахнакия оценил готовность Гудаутской центральной районной больницы к приему больных коронавирусной инфекцией. «Инспекция касалась широкого спектра проблем. Мы провели рабочее совещание в ЦРБ, где обсудили множество вопросов – от лечения и маршрутизации пациентов до обеспечения медикаментами и расходниками, оборудованием, затронули технические аспекты и оснащение кухни. Сейчас каждый медик на своем месте старается сделать все от него зависящее, идет активная работа. Эти действия на данном этапе оцениваю удовлетворительно, но мы должны сохранить такой настрой и впредь, и улучшить показатели, что требует постоянной координации усилий», - подчеркнул министр.