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Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ ПРОТЕСТИРОВАНО ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК, РЕЗУЛЬТАТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

Новости Вторник, 14 апреля 2020 19:27
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Сухум. 14 апреля 2020. Абхазия-Информ. "Все три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией продолжают получать необходимое медикаментозное лечени. Двое из них находятся в Центральной районной больнице в г. Гудаута,  один - на самоизоляции. Состояние всех троих с незначительной положительной динамикой", - сообщает во вторник 14 апреля оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У всех результаты отрицательные.

Оперативный штаб просит жителей Абхазии, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике,  продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 14 апреля 2020 20:02

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