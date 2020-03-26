ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ ПРОТЕСТИРОВАНО ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК, РЕЗУЛЬТАТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
Сухум. 14 апреля 2020. Абхазия-Информ. "Все три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией продолжают получать необходимое медикаментозное лечени. Двое из них находятся в Центральной районной больнице в г. Гудаута, один - на самоизоляции. Состояние всех троих с незначительной положительной динамикой", - сообщает во вторник 14 апреля оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У всех результаты отрицательные.
Оперативный штаб просит жителей Абхазии, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
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