ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: У 14 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ КОРОНАВИРУС НЕ ВЫЯВЛЕН
Новости Среда, 15 апреля 2020 18:53
Сухум. 15 апреля 2020. Абхазия-Информ. "Все три пациента с подтвержденным диагнозом "кронавирусная инфекция" продолжают получать лечение. У двоих из них выраженная положительная динамика. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции без отрицательной динамики. В очередной раз ей была предложена госпиатлизация, от которой она отказалась". Об этом сообщает в среду, 15 апреля, оперативный штаб по защите населения от коронаврируса.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 14 человек. У всех результаты отрицательные.
Опреативный штаб обращается к гражданам продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
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