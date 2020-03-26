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Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: У 14 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ КОРОНАВИРУС НЕ ВЫЯВЛЕН

Новости Среда, 15 апреля 2020 18:53
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Сухум. 15 апреля 2020. Абхазия-Информ.  "Все три пациента с подтвержденным диагнозом "кронавирусная инфекция" продолжают получать лечение. У двоих из них выраженная положительная динамика. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции без отрицательной динамики. В очередной раз ей  была предложена госпиатлизация, от которой она отказалась".  Об этом сообщает в среду, 15 апреля,  оперативный штаб по защите населения от коронаврируса. 

За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 14 человек. У всех результаты отрицательные.
Опреативный штаб обращается к гражданам  продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
Прочитано 57 раз Последнее изменение Четверг, 16 апреля 2020 10:44

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