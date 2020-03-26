ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: У 14 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ КОРОНАВИРУС НЕ ВЫЯВЛЕН

Сухум. 15 апреля 2020. Абхазия-Информ. "Все три пациента с подтвержденным диагнозом "кронавирусная инфекция" продолжают получать лечение. У двоих из них выраженная положительная динамика. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции без отрицательной динамики. В очередной раз ей была предложена госпиатлизация, от которой она отказалась". Об этом сообщает в среду, 15 апреля, оперативный штаб по защите населения от коронаврируса.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 14 человек. У всех результаты отрицательные.