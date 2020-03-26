ТАМИЛА БИГВАВА НАЗНАЧЕНА НАЧАЛЬНИКОМ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНПРОКУРАТУРЫ АБХАЗИИ
Сухум. 15 апреля 2020. Абхазия-Информ. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба подписал приказ об переводе на вакантную должность начальника Следственного управления советника юстиции Тамилу Бигвава. Ранее она занимала должность старшего прокурора Судебного управления.
Тамила Амерановна Бигвава родилась в 1985 году в Сухуми, Абхазской ССР. В 2003 году окончила 10 Сухумскую среднюю школу и в том же году поступила на юридический факультет Абхазского государственного университета, который окончила в 2009 году, с присвоением квалификации юриста.
В 2010 году поступила в аспирантуру Международного юридического института Министерства юстиции РФ.
С февраля 2004 года по сентябрь 2012 года работала на различных должностях от дознавателя до старшего следователя в Следственном управлении Министерства внутренних дел Абхазии.
В органах прокуратуры работает с 2012 года – на должности старшего следователя по особо важным делам Следственного управления Генеральной прокуратуры, прокурора следственного управления, а с февраля 2016 переведена на должность старшего прокурора Судебного управления Генеральной прокуратуры Абхазии.
Классный чин: советник юстиции, награждена нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре РА», в апреле 2019 года награждена медалью «25 лет со дня образования органов прокуратуры РА».
Не замужем.
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