ТАМИЛА БИГВАВА НАЗНАЧЕНА НАЧАЛЬНИКОМ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНПРОКУРАТУРЫ АБХАЗИИ

Тамила Амерановна Бигвава родилась в 1985 году в Сухуми, Абхазской ССР. В 2003 году окончила 10 Сухумскую среднюю школу и в том же году поступила на юридический факультет Абхазского государственного университета, который окончила в 2009 году, с присвоением квалификации юриста.

Сухум. 15 апреля 2020. Абхазия-Информ. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба подписал приказ об переводе на вакантную должность начальника Следственного управления советника юстиции Тамилу Бигвава. Ранее она занимала должность старшего прокурора Судебного управления.

В 2010 году поступила в аспирантуру Международного юридического института Министерства юстиции РФ.

С февраля 2004 года по сентябрь 2012 года работала на различных должностях от дознавателя до старшего следователя в Следственном управлении Министерства внутренних дел Абхазии.

В органах прокуратуры работает с 2012 года – на должности старшего следователя по особо важным делам Следственного управления Генеральной прокуратуры, прокурора следственного управления, а с февраля 2016 переведена на должность старшего прокурора Судебного управления Генеральной прокуратуры Абхазии.

Классный чин: советник юстиции, награждена нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре РА», в апреле 2019 года награждена медалью «25 лет со дня образования органов прокуратуры РА».

Не замужем.